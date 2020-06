Het kasteel van familie Meiland staat te koop

Heb je nog wat geld op je spaarrekening staan en wil je de droom van een eigen bed & breakfast waarmaken? Dan hebben we goed nieuws: het kasteel van de familie Meiland staat in de verkoop.

We wisten al even dat dit buitenkansje eraan zat te komen, maar nu heeft de familie Meiland het Franse kasteel uit de serie Chateau Meiland officieel te koop gezet. Die spaarrekening moet overigens wel flink gevuld zijn, wil je het kasteel hebben. Het staat op de markt voor maar liefst 1,25 miljoen euro.

Dan heb je natuurlijk ook wat. Het bekende Chateau Marillaux was het decor van de nu al legendarische realityserie Chateau Meiland. De koper van het kasteel heeft misschien wel toekomstig cultureel erfgoed in handen. Onder andere de historische uitspraak ‘Wijnen, wijnen, wijnen!’ werd hier gedaan.

Van Frankrijk naar Hengelo

Kasteeleigenaren en realitysterren Martien en Erica maakten in februari bekend dat ze Frankrijk vaarwel zeggen. Inmiddels hebben ze in Hengelo een groot perceel gekocht met daarop drie huizen. Daar maken ze een nieuwe start, blijkt uit de advertentie. Ze laten namelijk een groot deel van hun spullen achter.

Je krijgt voor de 1,25 miljoen euro wel alles. „De prijs is inclusief meubelen, zwembad/terras meubilair, zitmaaier en zaken om de B&B te runnen zoals boekingssite, linnengoed, servies, wasmachines e.d.”, aldus de Meilandjes, die vorig jaar met Chateau Meiland de Gouden Televizier-Ring wonnen.

Wat Martien en Erica straks op hun nieuw gekochte boerderij gaan doen, is nog niet bekend. „Ik weet het nog niet. Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we weer gaan doen”, zo zei Martien half april in het SBS6-programma Hoge Bomen. Daarin kreeg Martien ook een ode van presentator Jeroen van den Boom.

Meilandjes terug naar Nederland

Sinds mei 2019 kan heel Nederland genieten van de perikelen van de familie Meiland. De familie, bestaande uit Martien, Erica, dochter Maxime en kleindochter Claire, runt in een kasteel in Frankrijk een bed & breakfast. Het kasteel moet eerst worden omgebouwd, wat de familie zelf doet. Daarna is het tijd om een succesvolle B&B op te zetten. In de serie worden de perikelen van de mensen op de voet gevolgd.

Inmiddels heeft de familie het allemaal aardig op een rij en is het tijd voor een volgende stap. Het kasteel staat in de verkoop en de familie komt weer terug naar Nederland. Ze gaan in Hengelo wonen. Wat ze daar gaan doen, is nog onbekend.

