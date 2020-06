Deze films laten je vanaf de bank prachtige plekken ontdekken

Nu het reizen naar andere landen vanwege het coronavirus niet per se makkelijk gaat, moet je denken in mogelijkheden. Je kunt natuurlijk op vakantie in eigen land, maar je kunt ook films bekijken. ‘Waarom?’, zul je vast denken. Nou, omdat er genoeg films zijn die je vanaf de bank gewoon éven twee uur meenemen naar een prachtige, nieuwe plek.

Klinkt goed, toch? We delen vijf films.

Hoewel steeds meer grenzen opengaan en mensen al voorzichtig weer het vliegtuig pakken, blijft op vakantie gaan deze zomer anders dan voorgaande zomers. Gelukkig bestaan er van die films waarbij je he-le-maal kunt wegzwijmelen. Met een beetje geluk (en fantasie) waan je je zo voor een paar uur in knus Italië of prachtig Griekenland.

1. Under the Tuscan Sun

In deze romantische filmkomedie geniet je twee uur van het Toscaanse leven in Italië. Frances (Diane Lane) is door haar vent verlaten, maar krijgt wel nog een trip naar Toscane cadeau. In haar eentje ontdekt ze de prachtige Italiaanse streek en besluit van de een op andere dag een huisje te kopen. Uiteraard gebeurt dat niet zonder nieuwe liefde…

2. Letters to Juliet

Ook met deze film geniet je van Bella Italia. De jonge Sophie gaat samen met haar verloofde op reis naar Verona en wordt daar vaak aan haar lot overgelaten. Verloofde Victor is namelijk druk bezig met zaken doen en dus zit er voor Sophie niks anders op dan op ontdekkingstocht te gaan.

3. Lion

Als je het hebt over een film waarin je helemaal wordt meegezogen in het verhaal, dan heb je het over Lion. Een waargebeurd verhaal over de vijfjarige Saroo uit een plattelandsdorpje in India. Per trein komt hij per ongeluk duizenden kilometers van huis terecht en het lukt hem niet de weg weer terug te vinden. Uiteindelijk wordt hij geadopteerd door een Australisch stel. Toch kan hij het – wanneer hij eenmaal volwassen is – niet laten op zoek te gaan naar zijn oorspronkelijke familie. En tijdens die prachtige zoektocht kom je er ook achter hoe prachtig India is.

4. Mamma Mia!

Wie is er nou niet gek op Griekenland en al haar prachtige eilanden? De makers van deze film zijn in ieder geval verknocht aan het land en besloten er een film op te nemen. Een romantische komedie die gaat over Sophie die samen met haar verloofde gaat trouwen op een prachtig Grieks eiland. Maar voordat ze hem het ja-woord geeft wil ze eerst weten wie haar échte vader is. Er zijn drie opties en dus nodigt ze ze allemaal uit. Met alle gevolgen van dien…

5. Into the Wild

Mocht je je willen wanen in de wildernis van Alaska, dan zit je bij deze film wel goed. De pas afgestudeerde Christopher laat alles achter om op zoek te gaan naar een nieuw avontuur. Zonder spullen duikt hij de natuur van Alaska in en moet hij zien te overleven. De vraag is natuurlijk of dat lukt of niet… En geloof ons: door alle mooie shots in de film zou je haast overwegen om ook in de wildernis te wonen.

