Rare tijden voor actrice Tina de Bruin: ‘Met hartkloppingen voor de tv’

„Rare tijden, hè?” Het klinkt sinds het coronavirus in ons leven is te pas en te onpas. Ook bij actrice Tina de Bruin, die vanaf vandaag ook figuurlijke rare tijden beleeft in een gelijknamige webserie.

Rare Tijden, een initiatief van KPN en geregisseerd door Mattias Schut (Draadstaal, Rambam), speelt zich grotendeels af in de arena van een videovergader-app van het bedrijf Jobs Unlimited. We zien in zes korte afleveringen de werknemers onder de bezielende (en tenenkrommende) leiding van Ton, een rol van Ferdi Stofmeel. Teamleider Ton is zo’n type dat minstens vijf keer per dag enthousiast roept dat het gaat om out of the box-denken. Ondertussen vinden anderen het een dweil van een kerel. Een alfa-aap boven op de rots, die van alles naar beneden pleurt en waarbij anderen de troep kunnen opruimen. Zo eentje.

Serieus brilletje op de neus

Ton krijgt tegengas van Liesbeth, het hoofd personeelszaken die ‘communicatie bij Jobs Unlimited niet het sterkste punt vindt’. Hij vindt dat zij wat meer humor mag hebben, zij vindt dat daarover te twisten valt. Tina de Bruin (Kees & Co, Familie Kruys, Het geheime dagboek van Hendrik Groen) is Liesbeth. De Amsterdamse (44) zette voor haar rol een serieus brilletje op. Andere personages worden gespeeld door Bas Hoeflaak (IT-nerd die niets te doen heeft), Loes Schnepper (de bitch van het hoofdkantoor) en Nora El Koussour (de jongste van het stel die tijdens het videovergaderen ongegeneerd haar blender in beeld aanzet).

Als Tina de Bruin Metro aan de telefoon heeft, ‘wandelt ze uit’ van een rondje joggen in het park. Ze praat over de hilarische webserie die ons kijkers een beetje humor in eh… rare tijden moet brengen.

Rare tijden hè?

Tina: Absoluut, ik hoop dat we als acteurs binnenkort aan de slag mogen en dat ons beroep als contactberoep wordt erkend. Drama draaien is anders praktisch onmogelijk. We kunnen op dit moment niet verder, want je moet in een scene iemand kunnen aanraken, een schouderklopje kunnen geven. Anders wordt het wel heel raar. Maar ja, laten we het beste ervan hopen. Ik denk dat acteren met goede zorg en gezond verstand te doen is. Eén ding is zeker: ik mis het.

Filmen via Zoom

Toch heb je met de webserie iets leuks kunnen draaien.

Wat dat betreft ben ik ook een gezegend mens. Het was ontzettend leuk, zowel de mensen als de teksten. En ook het feit dat het allemaal via Zoom ging. Ondanks de teksten mochten we er lekker improviserend doorheen en dat is natuurlijk een kolfje naar mijn hand.

Hoe ging dat filmen eigenlijk? Zagen jullie elkaar zoals de kijker de videovergaderingen ook ziet?

Ja. We kregen thuis – en Ferdi op kantoorlocatie – allemaal een camera en computer geïnstalleerd. Dat was fijn hoor, om het gewoon thuis te doen. En dan gingen we Zoomgesprekken voeren, zonder door elkaar heen te praten uiteraard. Dat hebben de makers goed kunnen snijden.

Je personage Liesbeth is een wat stijf en serieus type hè?

Ach joh, je meent het! Hoe kom je daar nu bij? Verdorie, haha. Maar ja, het is een wat serieuze vrouw.

In tegenstelling tot Tina de Bruin zelf.

Nogal en dus heerlijk om te spelen. Liesbeth is een type dat altijd problemen ziet en daarin bloedserieus is. Die mensen bestaan. Dat is misschien maar goed ook, anders zou onze samenleving instorten. Er moeten nu eenmaal wetten worden gesteld en regels waaraan je je moet houden. Zo iemand is Liesbeth. Als je orde op zaken wilt hebben, dan kun je haar er heel goed bij hebben.

Waar heb je die bril vandaan?

Ik heb om een bril gevraagd omdat dat wel past. Ik kreeg er eentje van de productie geleverd die heel erg reflecteerde, maar dat is opgelost. Zo’n brilletje is gewoon lekker, dat zegt net iets meer over iemand. Ook mijn kledingsetje is speciaal gemaakt en thuis afgeleverd.

Teamleider Ton, wat een ontzettende l.. is dat zeg.

Ik noem dat soort mensen altijd ome Theo. Ton is een variant van die ome Theo die op feestjes net die ene opmerking maakt waardoor iedereen stilvalt en denkt ‘aaaaaaiiii ome Theo, dit is echt te veel informatie’. Ton is zo’n man waarbij je je telkens afvraagt: Zeg je dat nou echt? Ja, hij zei het echt. Mensen die kwaad zijn, zich opwinden of bloedserieus zijn, daar heb ik altijd een fascinatie voor. Helemaal voor mensen met ingehouden passie. Ik kan genieten om daarnaar te kijken.

Spelen als een kind

Jij zit normaal gesproken in een creatieve wereld op allerlei verschillende plekken en sets. Kun je je voorstellen dat je in zo’n – misschien wat bekrompen – organisatie zou zitten?

Kijk, als het zou moeten dan moet het. Maar ik denk niet dat ik er gelukkig van zou kunnen worden. Ik gedij bij verandering en veel verschillende mensen en visies. Ik houd van reuring en het leven. Het leuke aan mijn beroep vind ik dat ik een soort nomade ben die telkens op andere plekken een nieuw familietje maakt. En dat ik in mijn vak mag spelen, letterlijk mag spelen als een kind. Dat is het mooiste wat er is. Dus ik kan me niet voorstellen dat je je met cijfers, hele boekwerken en regelgeving bezighoudt. Of met belastingen bijvoorbeeld, hoeveel respect ik voor al die beroepen ook heb hoor. Ik ben blij dat die mensen er zijn, maar luister. Ik vrees dat ik de pijp na één dag al iemand anders zou geven.

Wat heb je als die nomade de afgelopen tijd allemaal moeten missen?

Ik zou twee series gaan doen en een film gaan draaien. Alles is uitgesteld, maar ik hoop dat het later nog doorgang vindt. We wachten maar af, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Aan de andere kant ben ik erg dankbaar dat ik gezond ben en dat we in Nederland nooit een echte lockdown hebben gehad. Ik heb in het begin huilend en met hartkloppingen voor de televisie gezeten om de persconferenties te zien. Als ik de hele dag binnen had moeten zitten, dan was ik gillend gek geworden. Godzijdank is het niet gebeurd, ik vond dat een goot cadeau. Hoezeer ik alles ook mis, zoals het vastpakken van je vrienden en het zonder nadenken in elkaars gezelschap zijn.

Het eerste deel van Rare Tijden is vandaag (28 mei) te zien via kpn.com/raretijden. De komende vijf donderdagen volgen de andere afleveringen.

