Disney+ dropt ondanks crisis nieuwe serie dankzij slim knip-en-plakwerk

De huidige crisis komt niemand goed uit, maar als je het over streamingdiensten hebt dan is vooral Disney+ aan de content-kant de klos. De dienst ging vorig jaar goed van start, maar kampt met een tekort aan nieuwe content die voor nieuwe abonnees zorgt.

Denk aan een grote nieuwe titel als The Mandalorian. Waar Netflix vrijwel dagelijks nieuwe grote Originals uitbrengt, moeten abonnees van Disney+ nog lang geduld hebben. Logisch: de productiemachine moet nou eenmaal nog op gang komen.

Disney+ heeft opvulling nodig

Daarin was Disney grote stappen aan het zetten de afgelopen maanden. Een flinke reeks aan Marvelseries is in productie, evenals nieuwe shows binnen het universum van Star Wars. Later dit jaar zou het bedrijf in een ritme gekomen zijn waardoor abonnees elke week weer naar een nieuwe aflevering van een grote nieuwe serie uit zouden kunnen kijken.

Zouden, ja. Want de realiteit is nou eenmaal dat door de huidige crisis vrijwel alle producties stil liggen. Desondanks doet het entertainmentbedrijf er alles aan om op een andere manier voor nieuwe content te zorgen. Grote bioscoopfilms zijn bijvoorbeeld eerder (of meteen) naar de streamingdienst gebracht.

Zenimation: slim recyclen

Het kan echter nog creatiever. Dat bewijst Disney met Zenimation, een compleet nieuwe serie die vanuit het niks vandaag gelanceerd is op Disney+. Nu producties stil liggen is de studio eens in zijn omvangrijke archieven gedoken, met een nieuwe serie aan korte films als resultaat.

Het gaat om gerecyclede scènes uit Disney-klassiekers, van Frozen tot de originele Mulan-film. Bij elke korte video heeft Disney de stemmen en muziek weggehaald, en vervangen door de geluiden die je in het echt zou horen. Het geluid van golven, de wind, etc.

Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen, elk tussen de zeven en tien minuten lang. Ze zijn opgedeeld in thema’s als Water, Nature en Flight. Elke aflevering is een montage van relevante scènes uit de omvangrijke animatie-bibliotheek van Disney.

De schoonheid van animatie

Het resultaat? Vredige soundscapes, waarbij je helemaal tot rust komt. Althans, dat is wat de streamingdienst belooft. Wel zo prettig in deze tijden. Als je niet zo van de ASMR bent, dan is Zenimaiton desalniettemin een aanrader.

Elke aflevering is immers tevens een fantastische demonstratie van de schoonheid van animatie, zowel 2D als 3D. Zonder de afleiding van stemmen, muziek en een overkoepelend verhaal. Je zou cynisch kunnen stellen dat Zenimation een wel hele luie vorm van opvulling is, en dan heb je nog gelijk ook. Ons hoor je in ieder geval niet klagen! En ach, het is op zijn minst een mooie test voor je surround-setup!

