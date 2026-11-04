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Marco Borsato vraagt rechter vandaag om 431.000 euro advocaatkosten: ‘Portemonnee zo weer gevuld’

Marco Borsato (59) staat vandaag, bijna een jaar na zijn veelbesproken zedenzaak, weer voor de rechter. In de rechtbank van Utrecht probeert de vrijgesproken zanger de kosten die hij daarvoor maakte terug te krijgen.

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Het gaat om 431.000 euro, waarvan 389.000 euro aan advocaatkosten. Vorig jaar december werd Marco Borsato na een slepende rechtszaak vrijgesproken van ontucht. Volgens de rechters was er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van vijf maanden geëist.

Geen hoger beroep tegen Marco Borsato

Het OM zag geen aanknopingspunten meer om in hoger beroep te gaan en besloot daarvan af te zien. Voor Marco Borsato is dat reden om daar 431.000 euro van de Nederlandse Staat te eisen. Hij wil zijn advocaatkosten terug.

Leestip: Marco Borsato hint in tv-interview op muzikale comeback.

Marco Borsato sprak ook zelf, toen hij vanmorgen bij de rechtbank aankwam.

Borsato ‘koos voor zo’n beetje de duurste advocaten’

In de video boven het artikel blikt mediaverslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf vooruit op de rechtszaak van Marco Borsato. Versteegden voor de deur van de rechtbank in Utrecht: „Die zaak heeft natuurlijk nogal wat gekost, want hij heeft jaren geduurd. Marco had ervoor gekozen om zo’n beetje de duurste advocaten van Nederland in handen te nemen. De advocaten Knoops, het echtpaar. De een vraagt 600 euro per uur, de ander zo’n 500 euro. Dat zijn in elk geval bedragen die rondgaan. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je uit op zo’n 4 ton.”

De mediajournalist denkt dat Marco Borsato eind november hoort of hij het volledige bedrag, een deel daarvan of helemaal niets krijgt uitgekeerd. „Dan komt er een dikke streep onder een hele zware periode voor hem en zijn gezin. En kunnen de fans zich hopelijk opmaken voor een comeback. Er wordt al geroepen dat hij dan makkelijk vijf keer een stadion vult. Zijn portemonnee is dan zo weer gevuld.”

In de video hoor je Versteegden ook vertellen over advocaten die zeggen dat zij de Borsato-zaak voor de helft van het bedrag hadden gedaan.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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