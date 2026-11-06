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Herman van der Zandt voor finale De slimste mens: ‘Fijn om Paulien Cornelisse er nog een beetje bij te hebben’

Herman van der Zandt vindt het „heel fijn” dat Paulien Cornelisse na haar dood nog op televisie te zien is bij De slimste mens. In een interview in Eva vertelde Van der Zandt aan Eva Jinek dat hij nog steeds verdrietig is om haar overlijden.

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Paulien Cornelisse, ‘enig jurylid in De slimste mens, overleed op 30 september op 50-jarige leeftijd aan kanker. Vanavond, voordat de finale van de kennisquiz begint, is een eerbetoon aan Cornelisse te zien.

Herman van der Zandt werd een vriend van Paulien Cornelisse

„Ik vind het heel fijn om nog even van haar te genieten, om haar er nog een beetje bij te hebben”, aldus presentator Herman van der Zandt. „Het is heel bitter dat ze er niet meer is, maar dat moment wordt een beetje uitgesteld.”

Van der Zandt en Paulien Cornelisse raakten bevriend tijdens de opnames van De slimste mens, waar zij de afgelopen twee jaar aan werkten. Volgens Van der Zandt had Cornelisse heel veel vrienden en was ze goed in vriendschappen onderhouden. „Je voelde je door haar enorm gezien”, zegt Van der Zandt. „Ik ben niet heel oud, maar op een gegeven moment denk je van je sociale kring: dit is het wel een beetje. Dat er dan toch nog iemand indringt die jou raakt en aan het lachen maakt en aan het denken zet. Dat vond ik heerlijk.”

📺 Kijkcijfer Eva De uitzending van Eva over Paulien Cornelisse trok gisteravond 957.000 kijkers. Dat waren er meer dan bij Pauw & De Wit dat oud-premier Mark Rutte als hoofdgast had. Daar keken 789.000 mensen naar.

‘Dan is Paulien Cornelisse een voorbeeld voor mij’

Volgens de presentator had Cornelisse tijdens de opnames „enorm veel energie”, ondanks dat ze ziek was. „Als ik ooit in die situatie kom, dan is zij een voorbeeld voor mij.” De cabaretier wist hem daarnaast uit zijn comfortzone te trekken. Als voorbeeld geeft hij de foto’s waarop ze gekke poses aannemen en matchende coltruien dragen. Die waren gemaakt voor sociale media. „Dat zijn voorbeelden van dingen die ik nooit had gedaan als zij niet had gezegd: ‘Oh leuk, awkward family-foto’s’.”

Hier zie je het hele gesprek van Eva Jinek met Herman van der Zandt over Paulien Cornelisse:

Vanavond om 21.40 uur is de finaleaflevering van De slimste mens te zien op NPO 1. Dat is de laatste aflevering met Paulien Cornelisse. Mats Akkerman, Jeroen Gortworst en Claudia de Breij zitten in de finale en maken uit wie als slimste de opvolger van Frank van Leeuwen wordt.

De slimste mens terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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