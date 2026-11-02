Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heleen van Royen (61) openhartig over de dood van haar vader: ‘Ik ben als enige niet naar de uitvaart gegaan’

Heleen van Royen heeft gisteravond openhartig over de dood van haar vader gesproken. De schrijfster (61) deed dat in het nieuwe SBS6-programma Vier Linkerhanden van Wilfred Genee.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De dood van de vader van Van Rooyen is alweer 48 jaar geleden. Heleen van Royen was een tiener van 13 toen hij uit het leven stapte. De man verdronk zichzelf in de Sloterplas in Amsterdam. Van Royen sprak er enkele jaren geleden ook al over, toen in het programma De Kist.

Heleen van Royen schildert met Wilfred Genee een muur

In Vier Linkerhanden combineert Wilfred Genee persoonlijke gesprekken met bekende Nederlanders en een klus in huis. De klus moet binnen een dag worden geklaard. Bij Heleen van Royen ging het gisteravond om het schilderen van muren. Genee vindt zichzelf allesbehalve een klusser: „Alleen dat al levert genoeg bijzondere momenten op.”

🤚 Andere gasten Vier Linkerhanden De komende zondagen spreekt en klust Wilfred Genee met de volgende gasten: Jesse Klaver, Noa Vahle, John en Kees de Bever, Tina Nijkamp, Britt Dekker en Bas Nijhuis.

Heleen van Royen was woest op haar pa: ‘Wat flik je me nou?’

Hilarische klusmomenten of niet, gisteravond was er ook tijd voor een serieus gesprek. De aanleiding voor de zelfdoding van de vader van Heleen van Royen was „echt een heel moeizaam huwelijk”. De successchrijfster: „Moeder wilde al heel lang scheiden, hij wilde niet scheiden. Ik heb ook letterlijk gezegd: ‘Ga toch weg bij de man. Dit wordt niks. Er is alleen maar ellende en iedereen is ongelukkig’.”

Na nog een paar verfstreken vertelt zij verder: „Dat heeft ze uiteindelijk gedaan, alleen ging hij het huis toen niet uit. Dat was onhandig. Mijn moeder wilde hem niet meer in haar bed hebben. Ze zei ‘ga maar boven slapen op de bank of whatever‘. De eerste nacht dat hij dat dan zou moeten doen, toen is ie vertrokken. En toen is ie dus de Sloterplas in gelopen.”

Een afscheidsbrief of iets dergelijks was er niet en Heleen van Royen was als jong meisje heel erg boos. „Ik ben als enige niet naar de uitvaart gegaan. Ik dacht: ‘Gast, wat flik je me nou?’ Dat iemand een einde maakt aan z’n leven is sowieso al moeilijk te bevatten. Maar als het je vader is, is het al helemaal moeilijk om te bevatten als je drie kinderen achterlaat en een vrouw. Je hersens kunnen daar niet bij, of zo.”

Wil je de hele Vier Linkerhanden-aflevering met Heleen van Royen terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties