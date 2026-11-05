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Finaleaflevering van De Slimste Mens bevat eerbetoon aan Paulien Cornelisse

Morgenavond vindt de finale van De Slimste Mens plaats. Naast de strijd om de winst is er in de aflevering ook ruimte voor een emotioneel moment: presentator Herman van der Zandt staat nogmaals stil bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelisse, bevestigt KRO-NCRV.

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Een woordvoerder van de omroep laat weten dat de presentator voorafgaand aan de uitzending de laatste aflevering met Paulien zal introduceren. Daarna volgt een korte compilatie van ‘leuke, grappige en mooie uitspraken’ van het geliefde jurylid.

Paulien Cornelisse een groot gemis in De Slimste Mens

Het is de tweede keer dat de presentator aandacht besteedt aan het overlijden van Cornelisse. Hij deed dat ook aan het begin van de eerste aflevering na haar overlijden. „Wij gaan haar hier ongelooflijk missen”, zei hij destijds tegen de kijkers.

Cornelisse bleef de rest van het seizoen te zien als juryvoorzitter, omdat de afleveringen al eerder waren opgenomen. In overleg met haar familie werd besloten de reeks uit te zenden. De finale van De Slimste Mens werd eind juni opgenomen. „Dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn”, liet Van der Zandt destijds weten. „Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we van haar kunnen genieten.” Eerder bracht Arjen Lubach ook al een eerbetoon aan haar in zijn talkshow.

Cornelisse was langere tijd ziek

De schrijfster en cabaretière overleed op 30 september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het bijzijn van haar geliefden in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. In 2024 werd de ziekte bij haar vastgesteld. Ze onderging chemotherapie, waardoor ze haar haar verloor. Daarom droeg ze tijdens de afleveringen van het huidige seizoen verschillende mutsjes en hoedjes.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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