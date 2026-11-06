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Festivals niet blij met vermaaktaks van 1,50 euro per bezoeker: ‘We willen tickets niet duurder maken’

De term ‘vermaaktaks’ is opgedoken in Brabant. Die geldt voor festivals en organisatoren zijn allesbehalve blij met de afdracht van 1,50 euro per bezoeker. Dit moet ingaan op 1 januari 2028. Misschien ben jij uiteindelijk ook niet blij, als die zogeheten vermaaktaks in de toekomst zou worden doorberekend op je ticketprijs.

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Directeur Peter Sanders van Paaspop in Schijndel hoopt met de gemeente Meierijstad tot een oplossing te komen voor de ‘vermaaktaks’. Het festival is volgens hem „onderdeel van de cultuur” in de regio, zegt hij tegen persbureau ANP. „Dat wil je toch stimuleren in plaats van dat je het financieel leeg gaat trekken?”

De vermaaktaks is niet veel bij festivals in Nederland te vinden, maar wel in Amsterdam. ‘In de hoofdstad heet deze heffing vermakelijkhedenretributie. Organisatoren betalen daar 1,60 euro per verkocht kaartje (behalve over de eerste vijfhonderd tickets).

Paaspop vindt vermaaktaks voor 3 evenementen onrechtvaardig

De gemeenteraad in Meierijstad besloot gisteren een extra belasting van 1,50 euro per bezoeker te heffen op zogeheten categorie C-evenementen. Dat gebeurt omdat bezoekers gebruikmaken van de infrastructuur en de voorzieningen. Daaronder vallen de festivals Paaspop, 7th Sunday en Harmony of Hardcore. Peter Sanders van Paaspop vindt het echter onrechtvaardig dat uit de „ruim 150 evenementen” er slechts drie worden gekozen die extra moeten betalen. Paaspop trekt jaarlijks vele tienduizenden bezoekers, gedurende drie dagen.

🎸 Paaspop 2027 Paaspop vindt in 2027 plaats op 26, 27 en 28 maart en viert dan zijn 50ste verjaardag. Op de line-up staan op dit moment onder meer BLØF, Clouseau, Bizzey, De Staat, Ronnie Flex, Famke Louise, Rutger van Barneveld, Rowwèn Heze, The Opposites, Rag’n’Bone Man en Tröckener Kecks. Er volgen veel meer namen.

Paaspop wil tickets door vermaaktaks niet duurder maken

Wethouder Luc van den Tillaart wil met de festivalorganisatoren in gesprek over de nieuwe vermaaktaks. „Hopelijk kunnen we samen een deal sluiten”, vervolgt Sanders. „Anders gaan we zoeken hoe we deze belastingmaatregel van tafel kunnen krijgen. Dan gaan we procederen.”

Sanders wil daarnaast dat er onderzoek gedaan wordt naar wat Paaspop de gemeente werkelijk kost. Volgens gemeenteraadslid Mirjam van Esch van de partij Hart kosten de festivals jaarlijks ongeveer 123.000 euro. Een extra belasting van 1,50 euro per bezoeker levert jaarlijks ruim 307.000 euro op. „Waarom is die taks zo hoog? Waarom zou je zo veel willen verdienen over onze rug?”, aldus de Paaspop-directeur.

„Ze zeggen heel makkelijk: ‘Verhoog gewoon de entree’, maar dat gaat niet.” Sanders wil de ticketprijs niet verhogen om het festival toegankelijk te houden. „Iedere euro die we meer moeten betalen, moeten we uit het festival halen, en dat wil je niet. Je wilt gewoon een mooi programma.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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