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Ex van ‘Urk!’-ster Greetje verdacht van poging tot zware mishandeling

De ex van Urk!-ster Greetje Hakvoort, Bert, moet volgende week voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling van Greetje, die bevestigt dat de zaak op 3 december dient.

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Greetje en Bert kregen in 2024 een relatie en waren samen te zien in de realityserie Urk!. In de zomer van 2025 gingen ze samenwonen in haar huis op Urk. Eind dat jaar gingen de twee uit elkaar, maar begin 2026 vonden ze elkaar weer terug.

In de video boven dit artikel zie je Greetje in de serie Urk!, met buurman Cees.

‘Er is de afgelopen tijd veel gebeurd’

Volgens Shownieuws zou Bert Greetje op 12 september naar de keel hebben gegrepen en haar aan haar been over de vloer hebben gesleept. Greetje wil nog niet inhoudelijk ingaan op wat er precies is voorgevallen. Ze heeft besloten om haar verhaal in de rechtszaal te doen. Ook de advocaat van Bert wil niet inhoudelijk reageren op de zaak.

Eind september maakte Greetje bekend dat haar relatie met Bert wederom op de klippen was gelopen. Ze liet toen al weten dat er een juridische procedure aankwam. ‘Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en door de juridische procedure die eraan komt, kan ik helaas nog niet alles met jullie delen zoals jullie dat van mij gewend zijn’, schreef ze destijds op Instagram.

Greetje minder vaak te zien in Urk

Afgelopen weekend legde Greetje op Instagram uit waarom ze amper te zien is in het huidige seizoen van Urk!. Daarbij verwees ze ook naar de strafzaak. ‘Hij bracht mij, maar ook mijn producent, in onmogelijke posities om mooie gebeurtenissen te filmen wanneer mijn ex niet betrokken werd’, schreef ze.

Uit respect en vanwege de lopende strafzaak wilde Greetje niet verder uitweiden over de gedragingen van haar ex. ‘Ook voel ik de behoefte niet om op Insta met “bewijzen” te komen die mijn ex schaden’, aldus de realityster.

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