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Andy Taylor, gitarist van Duran Duran, overleden op 65-jarige leeftijd: ‘Drijvende kracht achter nummers’

Andy Taylor, de voormalig gitarist van de Britse band Duran Duran, is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan de gevolgen van uitgezaaide prostaatkanker. In een verklaring van de band en zijn familie staat dat Taylor afgelopen maandag overleed.

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De gitarist kreeg in 2018 te horen dat hij vergevorderde prostaatkanker had. Hij wilde dat destijds nog niet bekendmaken, maar besloot in 2022 alsnog zijn diagnose met de rest van de wereld te delen. Zijn vrouw Tracey laat in een verklaring namens de familie weten dat hij de ‘rots in de branding’ was in het gezin. “We zullen hem elke dag missen”, zo schrijft ze.

Mooie woorden van Duran Duran-bandleden over Andy Taylor

Ook zijn voormalige bandleden Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes en Roger Taylor laten van zich horen. Zij schrijven in een emotionele verklaring dat Taylor een zeer gewaardeerde collega was. “Zijn spel was de drijvende kracht achter de nummers die ons de hele wereld over brachten”, zo laten ze weten.

“En met een droge humor die alleen geëvenaard werd door zijn wonderbaarlijk onsentimentele, nuchtere kijk op het leven, hield hij ons met beide benen op de grond en gaf hij de band zijn karakter gedurende de buitengewone jaren die volgden. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Tracey, zijn kinderen Georgina, Isabella, Bethany en Andrew en kleinzoon Albie. Ze hielden allemaal heel veel van hem.”

Hits als Girls on Film

Duran Duran werd in 1978 opgericht. Taylor voegde zich in 1980 bij de band, die grote hits scoorde als ‘Girls on Film’, ‘Rio’ en ‘Hungry Like the Wolf’. Taylor stapte in 1986 uit de groep en ging solo verder. Hij vertelde destijds aan de Los Angeles Times dat hij rock-’n-roll wilde spelen, terwijl de band meer richting dance en r&b ging.

In 2001 keerde hij terug bij Duran Duran. De vijf oorspronkelijke bandleden brachten in 2004 samen het album Astronaut uit. In 2006 vertrok Taylor opnieuw.

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