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Trouwplannen Carrie Ten Napel van de baan: onenigheid met partner over bruiloft

Hoewel ze al van jongs af aan droomt van een sprookjesbruiloft, heeft Carrie ten Napel (46) haar grote wens moeten loslaten. Zij en haar partner Michiel Teeling (46) kunnen het niet eens worden over de invulling van hun grote dag.

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In een interview met De Telegraaf vertelt Carrie dat ze daarom hebben besloten helemaal niet meer te gaan trouwen.

In de video boven dit artikel hoor je over de comeback van Carrie Ten Napel naar tv.

Carrie Ten Napel: ‘Het gaat nooit gebeuren’

Michiel zou het liefst op een maandagochtend in kleine kring trouwen. Carrie daarentegen droomt van een groots en uitbundig feest. Ze willen allebei geen concessies doen op dit gebied en daarom is een huwelijk definitief van de baan. „Het gaat nooit gebeuren”, zo vertelt de presentatrice. „Trouwfoto’s van mij zul je nooit zien. De manier waarop hij het wil, die wil ik niet, en hoe ik het wil, dat ziet hij niet zitten. Nou, dan doen we het niet, prima toch?”

Toch blijkt het niet helemaal prima te zijn, want Carrie baalt er stiekem wel van. „Ik had het wel leuk gevonden voor de kinderen. En ook voor de familie. Mijn moeder Fineke is nu 73 en mijn vader 82. Ik had het hen nog heel erg gegund dat nog mee te maken allemaal.” Hoewel het niet van een huwelijk gaat komen, is ze nog steeds dolgelukkig met Michiel. „Daar verandert niets aan.”

Leven van Carrie ten Napel liep anders

Over hun ideale bruiloft verschillen ze van mening, maar hun liefde voor sport hebben Carrie en Michiel wel gemeen. Hij werkt als sportverslaggever bij ESPN. Toch had Carrie een relatie met iemand uit die wereld eigenlijk uitgesloten. „Ik had me voorgenomen nooit een relatie met een collega, voetbalcommentator, voetballer of een andere sporter te krijgen. Maar dat is dus even anders gelopen”, zo vertelt ze aan De Telegraaf.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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