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Tina Nijkamp ‘weet’ dat Gerard Joling al lang geleden zijn vertrek uit De Toppers heeft gemeld

Was de aankondiging van het vertrek van Gerard Joling wel zo plotseling? Tina Nijkamp denkt dat het heel anders is gegaan.

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De kijkcijferdeskundige heeft gehoord dat Gerard Joling zijn vertrek uit de succesformule De Toppers al veel eerder officieel heeft gemeld. Tina Nijkamp vertelde er gisteravond over in talkshow Vandaag Inside.

Metro plaatste een stelling over het onderwerp: ‘Marco Borsato mag best een nieuw lid van De Toppers worden.’

Stopt behalve Gerard Joling ook René Froger met De Toppers?

De Toppers geven jaarlijks uitverkochte concerten in de Johan Cruijff ArenA en deden dat de afgelopen edities met René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Gerard Joling is er, net als Froger, al sinds het begin in 2005 bij en vindt het welletjes. Ook de deelname van René Froger aan de editie 2027 staat op de tocht. De zanger lijdt aan een auto-immuunziekte en maakt binnenkort bekend of hij in staat is om met De Toppers op te treden.

🎤 Eerste reactie Jan Smit op vertrek Gerard Joling Jan Smit heeft vandaag voor het eerst gereageerd op het stoppen van Gerard Joling. De Volendammer vindt het „ontzettend jammer” dat zijn collega gaat stoppen bij De Toppers. Dat vertelde hij aan 100% NL-dj Erik van Roekel en nieuwslezer Annemarie Brüning. De zanger wilde tijdens het radioprogramma niet ingaan op wat het vertrek met hem deed en wees op onderlinge afspraken. „We zijn natuurlijk met een club en wij hebben allemaal afgesproken dat we samen naar buiten treden. En ja, daar ga ik me netjes aan houden.”

‘Als je zulke contracten afsluit, dan doe je dit niet mondeling’

Tina Nijkamp reageert op de vraag van Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee of er ruzie is rond het vertrek van Gerard Joling uit De Toppers: „Er is heel veel gedoe, hè? Die Toppers zeggen: ‘We weten het helemaal niet van Gerard’. Maar wat ik heb begrepen, is dat Gerard en zijn management al twee weken na die laatste Toppers (20 juni, red.) hebben gezegd: ‘Wij willen ermee kappen’. En ook al weken geleden een aangetekende brief hebben gestuurd. Een soort opzegbrief, wat natuurlijk heel logisch is. Want, dat weet jij wel, Job (advocaat Knoester, red.), als je zulke contracten afsluit, dat doe je niet mondeling. Daar komen allemaal papieren bij en bedragen en dan moet je zoiets ook opzeggen.”

„Job doet tbs’ers, hoor”, breekt Wilfred Genee in. Advocaat Knoester grijnst: „Nou ja… De Toppers.” Nestor Johan Derksen heeft nog een toevoeging: „Weet je wat zo leuk is in Nederland? De wereld staat in brand, maar wij kunnen ons zo heerlijk over niets druk maken. We hebben nu eerst de draagmoeders gehad en nu hebben we De Toppers. Wie moeten de nieuwe Toppers worden? Het interesseert me geen reet!”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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