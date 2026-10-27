Stelling van de dag: ‘Het is goed dat Nederland weer niet meedoet aan het Songfestival’
NPO drukt op pauzeknop voor Eurovisie Songfestival. Die kop kwam vanmorgen binnen in Metro’s e-mailbox. ‘We’ gaan komend voorjaar dus niet naar Bulgarije; Nederland doet niet mee. Terecht… of balen?
Vorige maand werd bekendgemaakt dat ons land wél naar het Songfestival zou gaan. Voor kerst zou de deelnemende artiest naar buiten worden gebracht. Maar nee, we zijn er toch niet bij. De deelname van Israël heeft daar alles mee te maken.
Verdeeldheid over deelname aan het Songfestival
De NPO trekt zich terug. Directeur Media Jurre Bosman ligt het besluit toe: „Het Songfestival hoort bij de publieke omroep. We weten al langer dat de deelname van Israël verschillende reacties oproept in de maatschappij en voor discussie en verdeeldheid zorgt. Dat is ook onder omroepen en medewerkers het geval en wij begrijpen die gevoeligheid.”
„We willen alleen een artiest of artiesten en medewerkers naar het festival sturen als zij op volle steun van een of meer omroepen kunnen rekenen. Alleen zo kunnen zij het belang van muziek, cultuur, diversiteit en verbinding op de juiste manier uitdragen. Die verantwoordelijkheid hebben wij met elkaar te dragen. Daarom heeft de NPO na overleg met het College van Omroepen besloten om af te zien van deelname in 2027.”
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