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Recensie &Juliet: Romeo en Julia-musical biedt gegarandeerd spektakel, maar heeft enkele irritante minpunten

Je hebt van die musicals waarbij je na afloop denkt: de een heeft een heerlijke avond gehad en de ander denkt ‘mwah, wel eens beter gezien’ en ‘irritant’. &Juliet is er zo eentje, al zal iedereen beamen dat je een spektakel te zien krijgt. Wel oordoppen meenemen!

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&Juliet is een vrij nieuwe musical die in 2019 in Manchester in première ging. Hij maakte verderop in Engeland furore en ook in Amerika, Canada en Duitsland. Producent Stage Entertainment haalt niet zomaar een jonge titel naar Nederland, dus Metro trok het beste premièrepak aan. &Juliet is als opvolger van Moulin Rouge exclusief in het Beatrix Theater in Utrecht te zien. De Zweedse Max Martin, schrijver van alle grote wereldhits uit de musical, zat nieuwsgierig in de zaal.

Leestip: hier vind je Metro’s musicalarchief.

Volumeknop bij &Juliet gaat iets te enthousiast open

En wereldhits krijg je als publiek van &Juliet. Millennials gaan sowieso genieten met al die kaskrakers uit de 90’s en 00’s. Wat te denken van I Want It That Way (Backstreet Boys), It’s My Life (Bon Jovi) en Baby One More Time (Britney Spears). En ook Roar (Katy Perry), Fuckin’ Perfect (P!nk), Love Me Like You Do (Ellie Goulding) en nog een stuk of twintig liedjes komen voorbij. De volumeknop in het Beatrix Theater wordt daarbij nogal enthousiast opengezet (iets te veel van het goede, eerlijk gezegd), dus oordoppen zijn bij deze jukeboxmusical geen overbodige luxe.

In &Juliet draait het om één vraag: wat als Julia, nadat Romeo zichzelf met gif van het leven heeft beroofd, geen dolk in haar borst steekt, maar verder leeft? Wat dat betreft had de musical in de Nederlandse versie ook prima &Julia kunnen heten, maar daar is niet voor gekozen. Met de gestelde vraag kun je qua verhaal natuurlijk alle kanten op. In Londen gaan de schrijvers, initiatiefnemer Anne Hathaway (de ervaren Linda Verstraten is een van de beteren in deze cast) en haar man William Shakespeare helemaal los. Dat gaat ver, want het komt hun huwelijk niet ten goede. Shakespeare wordt vertolkt door een opvallende naam: Levi van Kempen. Hij combineert deze rol namelijk met zijn baan als KLM-piloot.

Shakespeare moest eens weten wat er in &Juliet gebeurt

Het verhaal van &Juliet is leuk, niet briljant. Juliet trekt, levend en wel dus, van Verona naar Parijs om een nieuw bestaan op te bouwen. Shakespeare en Hathaway schrijven zichzelf rolletjes toe om ook in het Franse verhaal mee te kunnen spelen.

Ondertussen pennen ze lustig door, want waarom zou je naast Juliet ook Romeo niet weer tot leven kunnen wekken? Die ook nog eens meerdere relaties tegelijkertijd kan hebben? Shakespeare kon vijfhonderd jaar geleden nooit bedenken dat zijn Romeo nog eens uit het plafond van een theater in Utrecht zou zakken, terwijl hij een gave versie van Bon Jovi’s It’s My Life zingt. Of dat er ooit een patser-Romeo met roze rugzak zou komen, naast een Oops!… I Did It Again-Juliet.

Tristan van der Lingen, die op tv de zoektocht naar Danny Zuko voor de musical Grease won, speelt Romeo over de top, maar dat valt in deze &Juliet te billijken. De jonge Teddy Vermeer (Juliet) ontpopt zich gaandeweg de première tot de ster van de show. Deze dame, die tot nu toe alleen in Hamburg te zien was, is een sprankelende en talentvolle persoonlijkheid die goed past. Andere uitblinkers zijn Bram Tahamata en Gitty Pregers, respectievelijk de non-binaire vriend en voedster van Juliet.

Frans accent niet om aan te horen

Aan het begin van deze recensie stond het er al: niet iedereen zal &Juliet geweldig vinden. Dat kan te maken hebben met het niet al te spetterende verhaal en de soms wat flauwe humor (aan de in het Engels gezongen muziek zal het niét liggen).

Maar deze musical heeft ook wat minpunten. Zo wordt er regelmatig nogal overdreven geacteerd, terwijl de achterste rij van dit grote theater de acteurs echt wel hoort. Wat echt irriteert, is de Franse tongval die voor de personages in Parijs is bedacht. Vooral televisieman Eddy Zoëy, die zijn musicaldebuut maakt, moet zich daaraan overgeven en het is niet om aan te horen. Je krijgt bijna met hem te doen (ook al maakt hij er een uur later zelf wel de leukste kwinkslag over).

Al met al is &Juliet wel een show geworden waarbij je blij het theater verlaat. En daar is het bij grote musicals in het Beatrix Theater toch eigenlijk altijd om te doen.

Beoordeling uit 5: 3,5

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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