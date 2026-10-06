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Grote Hollywoodfusie Paramount Skydance en Warner Bros. afgerond

Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 110 miljard dollar afgerond. Daarmee is een van de grootste mediafusies aller tijden een feit, na een slepende biedingenstrijd met Netflix en het afweren van allerlei rechtszaken.

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Het nieuwe bedrijf, dat Skydance gaat heten, brengt twee van de vijf grootste Hollywoodstudio’s samen, met bekende filmreeksen als Harry Potter en Mission: Impossible. Onder het bedrijf vallen ook tientallen Amerikaanse tv-zenders en twee grote streamingdiensten: Paramount+ en HBO Max.

„Vandaag is een historische dag, niet alleen voor Skydance, maar voor onze hele sector”, zei topman David Ellison, zoon van de bekende techmiljardair Larry Ellison, dinsdag in een verklaring.

Politieke invloed

In bepaalde opzichten is dit pas het begin. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie van de twee mediabedrijven. Daarbij moet het een schuldenlast van tientallen miljarden dollars zien weg te werken. In Hollywood wordt gevreesd voor een grote banenreductie. Ook zijn er critici die vrezen dat Ellison, die Trump steunt, politieke invloed gaat uitoefenen op het Warner-nieuwskanaal CNN.

De deal werd in februari beklonken. Netflix wilde eerder alleen de studio’s en het streamingbedrijf van Warner Bros. kopen, maar niet de tv-zenders. Ellison trok de deal naar zich toe door het bod te verhogen en zijn vader Larry te vragen persoonlijk garant te staan voor de financiering.

Paramount kreeg al snel toestemming van de mededingingsautoriteiten. Rechtszaken van Amerikaanse staten en de Writers Guild of America zorgden echter voor vertraging. Zij vreesden hogere prijzen voor consumenten en verlies van werkgelegenheid. Uiteindelijk beloofde Paramount elk jaar minstens dertig eigen films naar de bioscoop te zullen brengen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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