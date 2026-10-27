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NPO wist dat songfestivaldeelname ingewikkeld zou worden

De NPO zegt de gevoeligheden rondom het wel of niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival niet te hebben onderschat. „Dat het ingewikkeld zou worden, dat wisten we wel”, zegt bestuursvoorzitter Jet de Ranitz tegen het ANP over de beslissing volgend jaar toch weg te blijven van het muziekevenement.

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De afgelopen maand heeft de NPO een terugkeer naar het songfestival „heel serieus verkend”, maar volgens De Ranitz was deelname uiteindelijk „gewoon te kwetsbaar” en was er te weinig draagvlak onder de ledenomroepen. „En dan vinden wij het ook niet verantwoord om een artiest en een team te vragen dit te doen als het zo moeilijk blijft.”

De Ranitz vindt niet dat ze vorige maand te vroeg heeft gezegd dat de NPO weer wil deelnemen. „In deze wereld denk ik dat we beter transparant over dat soort dingen moeten zijn. Iedereen wist vorige maand dat wij die gesprekken aan het voeren waren, en op het moment dat je moet constateren dat het niet lukt, moet je daar ook eerlijk over zijn. Dat is geen schande.”

Animo

Volgens mediadirecteur Jurre Bosman was er op sommige vlakken wel animo om mee te werken aan een Nederlandse deelname. Artiesten meldden zich volgens hem spontaan aan en hetzelfde geldt voor professionals en medewerkers die in het onafhankelijke songfestivalteam wilden plaatsnemen. „We hebben met mensen gesproken die het ook echt in de praktijk wilden brengen. Maar de laatste stap om te zeggen: ‘wij zijn die en die omroep of omroepen, wij gaan dit doen’, die is te moeilijk gebleken. Dat wisten we natuurlijk niet van tevoren.”

Volgens Bosman is het proces voorlopig „op pauze gezet”. „Want het gesprek is hiermee niet afgelopen”, benadrukt hij. „We blijven met de omroepen praten en mogelijkheden verkennen. Maar we moeten ook eerlijk zijn: voor de editie van 2027 is dat niet realistisch.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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