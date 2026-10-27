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Nederland toch niet op songfestival, NPO trekt zich terug

Nederland doet volgend jaar toch niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De NPO heeft besloten zich terug te trekken nadat er in de afgelopen weken kritiek ontstond bij de ledenomroepen en NPO-medewerkers. Volgens de publieke omroep is er „op dit moment onvoldoende draagvlak” bij de omroepen om in 2027 deel te nemen.

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Bestuursvoorzitter Jet de Ranitz zegt dat er in de gesprekken met de ledenomroepen „geen goede vorm” is gevonden voor Nederlandse deelname, ondanks dat er aanvankelijk wel voldoende draagvlak zou zijn geweest. „Daardoor moeten we concluderen dat het op dit moment te vroeg is om in 2027 deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Door de gevoeligheden rond de thema’s die nu spelen, hebben we besloten om op dit moment een pas op de plaats te maken”, aldus De Ranitz.

Eind september maakte de NPO bekend dat Nederland na een jaar afwezigheid weer terugkeerde op het muziekevenement. Die beslissing volgde nadat AVROTROS eind augustus de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de Nederlandse deelname had teruggegeven aan de NPO. De omroep, die al jaren het songfestival onder zijn hoede had, zag onvoldoende aanknopingspunten om weer deel te nemen, met name vanwege de aanwezigheid van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. De NPO stapte daar echter overheen en wilde met een deelname juist zorgen voor verbinding.

Begrip

NPO-mediadirecteur Jurre Bosman stelt de gevoeligheid rondom Israël te begrijpen. „We willen alleen een artiest of artiesten en medewerkers naar het festival sturen als zij op volle steun van een of meer omroepen kunnen rekenen”, vult hij aan. „Alleen zo kunnen zij het belang van muziek, cultuur, diversiteit en verbinding op de juiste manier uitdragen. Die verantwoordelijkheid hebben wij met elkaar te dragen, daarom heeft de NPO na overleg met het College van Omroepen besloten om af te zien van deelname in 2027.”

Het songfestival wordt volgend jaar wel uitgezonden door de NPO. De NOS zal die uitzendingen net als tijdens de afgelopen editie verzorgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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