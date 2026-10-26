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Máxima en Alexia plotseling op ADE-feest: ‘Alexia draait The Partysquad altijd met haar vriendinnen’

Koningin Máxima en prinses Alexia hebben dit weekend tijdens het Amsterdamse dance-event ADE zowel een feest in Zaandam bezocht, als een groot evenement in de Johan Cruijff ArenA. In De Coen & Sander Show op radiozender JOE werd vandaag gesproken over een bijzondere ontmoeting.

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Máxima en Alexia zochten in de ArenA onder meer Armin van Buuren op, tijdens een speciale uitzending van 538 Dance Department. De koningin en de prinses bezochten ook een kleinschaliger evenement: Tonno Disco op de Hemkade in Zaandam. Daar stond Ruben Fernhout (bekend als MC Ruben van The Partysquad) backstage plotseling oog in oog met Máxima en Alexia. Je hoort Fernhout in de video hierboven in gesprek met JOE-dj’s Coen Swijnenburg en Sander Lantinga.

Alexia wilde graag naar haar held Armand van Helden

Máxima en haar dochter bleken speciaal naar Zaandam te zijn gekomen voor dj-legende Armand van Helden. Alexia is groot fan en liet haar moeder weten graag naar zijn set te willen. Hoewel er vooraf verkenners waren om de situatie te bekijken, mengden moeder en dochter zich opvallend ontspannen tussen het publiek. Ruben Fernhout nam hen uiteindelijk mee naar de kleedkamer voor een persoonlijke ontmoeting met Armand van Helden.

Over de kleedkamerontmoeting zegt Fernhout: „Zij waren zo humble, zij gingen er gewoon ook niet eens van uit dat ze hem zouden ontmoeten. Dus ik heb ze meegenomen naar die kleedkamer van Armand, na zijn set. En er was ook zo’n filmpje dat ze zo staan te praten. Armand woonde in 1982 hier, een paar straten achter het Paleis op de Dam. Dus ik vond dat megagrappig. Hij had geen clue wie het waren voor de rest.”

MC Ruben wil wel op een prinsessenverjaardag draaien

Fernhout merkte dat de sfeer ontspannen was en dat strenge protocollen ontbraken: „Hoe ik ze zag: dat zijn ook gewoon mensen, die hebben ook hun interesse. Hier hadden ze zin in; ze deden niet moeilijk, het was ook helemaal niet zo’n overdreven protocol. Je zag wel dat er een paar van die mannetjes in de buurt waren, maar ook niet op een nare manier. Ze deden wat ze wilden.”

Prinses Alexia bleek niet alleen fan van Armand van Helden, maar ook van Ruben zelf. Tot zijn verbazing sprak zij hem aan toen zijn muziek werd gedraaid: „Alexia begon tegen mij te praten. Ze zei: ‘The Partysquad, The Partysquad’ in mijn oren. Dus ik vond het ongemakkelijk. Dat was het eerste wat ze zei: ‘Wij draaien altijd in de vriendinnengroep deze plaat.’ Ik zeg: ‘Nou, ik kom op een verjaardag draaien!'”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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