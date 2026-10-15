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Linda de Mol blij met herstelde band tussen Jeroen Rietbergen en zoon Julian Vahle

Nadat Jeroen Rietbergen in 2022 werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, had dat niet alleen effect op zijn relatie met Linda de Mol. Ook haar kinderen leden eronder. In de nieuwe LINDA. vertelt de presentatrice dat ze daarom extra blij is dat de band tussen haar zoon Julian Vahle en Rietbergen volledig is hersteld.

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Dat besef kwam onlangs binnen toen zij en Rietbergen naar een optreden van Roxy Dekker keken, die op de piano werd begeleid door Vahle.

Blijdschap om herstelde band tussen Jeroen Rietbergen en zoon Linda de Mol

Zowel De Mol als Rietbergen had tijdens het optreden tranen in de ogen. „Het is niet alleen de moederlijke trots en blijdschap om de volledig herstelde band tussen mijn zoon en zijn bonusvader, die veel bijgedragen heeft aan zijn liefde voor de muziek, die me raakt”, schrijft ze.

Rietbergen en De Mol gingen in 2022 uit elkaar, nadat hij was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij de opnames van The Voice of Holland. Alle commotie destijds heeft er volgens De Mol voor gezorgd dat Vahle zelf liever zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers blijft.

Zaak tegen Jeroen Rietbergen geseponeerd

Vahle schrijft en produceert met een klein team de nummers van Dekker, maar werkt vooral achter de schermen. „Na alle toestanden rondom The Voice wist hij het helemaal zeker: ik maak nummers voor anderen en blijf lekker in de luwte”, aldus De Mol.

De strafzaak tegen Rietbergen werd in 2024 geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In december van dat jaar werd bevestigd dat hij en De Mol weer samen waren. Ook dochter Noa worstelde met de situatie rondom haar bonusvader.

„Ik ben ook boos en teleurgesteld en verdrietig”, vertelde ze in februari 2023 in Vandaag Inside. Inmiddels is ze blij met zijn terugkeer in het gezin. In februari van dit jaar vertelde ze aan VROUW: „Ik ben blij dat Jeroen weer deel uitmaakt van ons gezin.”

Overigens had De Mol in het begin haar twijfels bij haar schoondochter Chelsey, de vriendin van Julian. In dit artikel lees je daar meer over.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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