Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gerard Joling stopt als lid van de Toppers

Gerard Joling stopt na ruim twee decennia als lid van gelegenheidsformatie De Toppers. In een video op Instagram deelt hij dinsdag dat hij zich de komende tijd gaat richten op zijn tv-werkzaamheden en op zijn eigen concerten.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De 66-jarige Joling laat weten „trots en dankbaar” te zijn dat hij jaren heeft mogen optreden met de Toppers. „Geen makkelijke beslissing, want wat hebben we samen ongelooflijk veel mooie momenten beleefd!” De „volledige focus” van de zanger ligt nu bij zijn aanstaande soloconcerten in Rotterdam Ahoy, in februari 2027. „Dat wordt voor mij het allergrootste wat ik volgend jaar ga doen”, aldus Joling.

De Toppers bestaan naast Joling uit René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Ze geven jaarlijks een serie concerten in de Johan Cruijff ArenA.

De volgende editie van Toppers in Concert is aangekondigd voor mei 2027. Het is nog niet bekend wat het opstappen van Joling voor de concerten betekent. Froger, bedenker en drijvende kracht achter de groep, maakte onlangs bekend ziek te zijn. Bij hem is de auto-immuunziekte myositis geconstateerd, een aandoening waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Het is nog niet duidelijk of hij kan optreden tijdens Toppers in Concert.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties