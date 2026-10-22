Frans Duijts getroffen door acuut hartinfarct: ‘Adequaat gehandeld door familie en hulpverleners’
Frans Duijts (47) heeft vorige week een acuut hartinfarct gehad. Zijn management laat weten dat de schade beperkt is gebleven dankzij het snelle handelen van zijn familie en hulpverleners.
In een uitgebreide verklaring op zijn Instagram-account geeft zijn management meer uitleg over wat er is gebeurd. ‘Dankzij het snelle en adequate handelen van zijn familie en de hulpverleners heeft hij tijdig de juiste medische zorg gekregen en is de schade beperkt gebleven.’
Op de video boven dit artikel zie je een boekpresentatie van Frans Duijts, eerder dit jaar.
Frans Duijts moet rust pakken
Zijn management benadrukt dat het belangrijk is dat Duijts de komende tijd goed zijn rust pakt. ‘De komende periode staat volledig in het teken van zijn herstel. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, is volledige rust noodzakelijk. De familie van Frans vraagt de media om zijn privacy te respecteren en hem de rust en ruimte te geven die hij op dit moment nodig heeft. Wij danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de steun.’
Duijts zal in ieder geval de komende zes weken rust moeten houden, wat betekent dat zijn optredens die in deze periode op de planning staan, niet kunnen doorgaan. Het gaat onder meer om een show op zondagmiddag 1 november in Tilburg en een optreden bij het Nederlandstalige muziekfestival Vrienden voor het leven op 27 november.
‘We zijn ons kapotgeschrokken’
Zijn collega en goede vriend Wolter Kroes steekt hem een hart onder de riem op Instagram. ‘Lieve man, toen ik je vanmorgen aan de telefoon had, zijn we ons kapotgeschrokken’, zo reageert hij. ‘Wat zijn we blij dat het gelukkig is goed afgelopen, lieve vriend. Dit moet een wake-upcall voor je zijn geweest. We hebben het er wel vaker over gehad. We werken om te leven, en leven niet om te werken, hè!’
Kroes adviseert Duijts om zijn rust te pakken en te genieten van zijn vrouw en familie. ‘Dan kun je straks weer datgene doen waar je goed in bent, vriend. Heel veel sterkte namens ons allemaal.’
Duijts is bekend van de hits Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij en Frans Duits met rapper Donnie.
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