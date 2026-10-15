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Floor Jansen breekt met metalband Nightwish: ‘Beslissing is noodzakelijk’

Floor Jansen (45) stond jarenlang als frontvrouw van Nightwish op het podium, maar daar komt een einde aan. De Nederlandse zangeres en de Finse metalband laten weten dat ze uit elkaar gaan. In een gezamenlijke verklaring valt te lezen dat het besluit in onderling overleg is genomen.

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‘Nightwish en Floor Jansen gaan ieder hun eigen weg’, zo begint de Instagrampost van Jansen.

Floor Jansen en Nightwish uit elkaar

‘Na zorgvuldige overweging hebben we in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan. Deze beslissing is noodzakelijk en belangrijk voor ons en onze toekomstige ambities’, zo leggen ze uit. ‘Daarom zullen we die doelen vanaf nu ieder op onze eigen manier nastreven. We wensen elkaar niets dan het allerbeste op onze afzonderlijke artistieke reizen.’

Jansen en de overige bandleden laten weten dat ze met plezier terugkijken op de afgelopen jaren. ‘Voor jou, beste luisteraar, en zeker ook voor ons, betekent dit het einde van een werkelijk prachtige reis.’



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De zangeres stond in oktober 2012 voor het eerst met Nightwish op het podium. Ze sprong destijds bij tijdens een Amerikaanse tournee, omdat de samenwerking met zangeres Anette Olzon was beëindigd. Wat begon als een invalbeurt, groeide uit tot een langdurige samenwerking: in oktober 2013 werd Jansen officieel als vast bandlid aangekondigd.

Floor Jansen en Nightwish

Nightwish bestond toen al geruime tijd. De band werd in 1996 opgericht door toetsenist Tuomas Holopainen, gitarist Emppu Vuorinen en zangeres Tarja Turunen. Jansen werd de derde frontvrouw van de groep. In 2005 nam de band afscheid van Turunen, waarna Olzon in 2007 als haar opvolger werd gepresenteerd. Ook die samenwerking hield uiteindelijk geen stand.

Hoewel Jansen met Nightwish al internationaal succes had, leerde het grote Nederlandse publiek haar vooral kennen door haar deelname aan Beste Zangers in 2019. Daar maakte ze flinke indruk met operazanger Henk Poort, met wie ze The Phantom of the Opera zong. Hun duet werd op YouTube binnen veertig uur meer dan een miljoen keer bekeken.

Het vertrek van Jansen betekent overigens niet het einde van Nightwish: de band laat weten door te gaan en in 2027 de studio in te willen voor een nieuw album. Jansen richt zich voortaan volledig op haar solocarrière.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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