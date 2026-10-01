Caroline en Arie uit B&B Vol Liefde maken relatie Instagram-official: ‘Nu echt verkering’
Wat soms wat ongemakkelijk begon, krijgt nu een romantisch vervolg. Het liefdesverhaal van B&B Vol Liefde-deelnemers Caroline en Arie is bezegeld met een echte ‘verkering’. De twee zijn inmiddels officieel een stel en Arie deelt dat heugelijke nieuws op Instagram.
Tijdens de reünie hielden Caroline en Arie hun romance nog bewust rustig. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Arie is opnieuw naar Caroline in het Spaanse Estepona gereisd en laat via Instagram weten dat de twee nu officieel samen zijn.
Caroline en Arie uit B&B Vol Liefde maken verkering Instagram-official
„Caroline en ik hebben nu echt verkering, om het ouderwets te zeggen”, laat Arie weten. „Ik hoop dat het nog heel lang mag duren. Ik ben er heel blij mee.” Ook Caroline bevestigde eerder al dat er meer speelt tussen haar en Arie. De twee wilden eerst ontdekken hoe hun contact zich buiten de opnames zou ontwikkelen. Dat lijkt dus goed uit te pakken.
Voor Arie is het in ieder geval duidelijk: hij is opnieuw naar Spanje afgereisd en heeft inmiddels een antwoord op de vraag waar de twee precies staan. En dat blijkt dus: verkering. Sorry, maar hoe geweldig is dit nieuws?!
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