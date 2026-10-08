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Nobelprijs voor Literatuur naar Canadese auteur Anne Carson

De Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson (76). De Zweedse Academie, die de prijs toekent, prijst de auteur om haar „vindingrijke oeuvre”, waarmee ze „nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur”.

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Carson combineerde tijdens haar hele loopbaan het schrijven van poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. In 1986 publiceerde ze het lange essay Eros, the Bittersweet, waarin ze volgens de Academie „voortdurend verschillende stemmen laat horen die op elkaar inwerken”.

Anders Olsson van de Zweedse Academie prijst Carson om haar schrijfwijze, die „leidt tot speelse en ironische werken die niet alleen de grens overschrijden tussen klassieke en moderne poëzie, maar ook tussen verschillende genres en kunstvormen”.

‘Verrast’

Andere bekende werken die de Academie roemt zijn Autobiography of Red (1998), The Beauty of the Husband (2001), Nox (2010), Float (2016) en Wrong Norma (2024).

Enkele minuten voor de bekendmaking had de Academie contact met Carson. „Ze was verrast door het nieuws”, zei Ingrid Carlberg van de Zweedse Academie. „Ze vertelde ons dat ze op IJsland was om te luisteren naar de wind.”

Nominaties geheim

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt sinds 1901 uitgereikt. Het is de enige Nobelprijs die nooit door een Nederlander is gewonnen. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Literatuur naar de Hongaarse romanschrijver László Krasznahorkai.

Nominaties voor de literatuurprijs blijven geheim. Pas na vijftig jaar worden die onthuld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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