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Zanger Ed Sheeran onder vuur vanwege Gaza-rel: dit is er aan de hand

De Britse zanger Ed Sheeran ligt onder vuur van fans en de pro-Palestina-beweging. Aanleiding daarvoor is een optreden van rapper Macklemore, die de shows van Sheerans Loop-tour opende. De rapper vroeg tijdens een van die concerten aandacht voor de situatie van de Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

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Ed Sheeran tourt op dit moment in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Rapper Macklemore ging mee als openingact. Op 4 september, tijdens een concert in New Jersey, vroeg de rapper aandacht voor de situatie in Gaza. Zo riep hij onder meer ‘Free Palestine’. Dat fragment werd gefilmd en op sociale media gedeeld.

Kritiek op Macklemore, Ed Sheeran haalt hem uit de tour

Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Macklemore deelt na die show via Instagram dat hij geschrapt is van de tour. Een stadioneigenaar had namelijk contact opgenomen met Sheeran omdat hij het fragment had gezien. De stadioneigenaar was niet blij en zou Sheeran hebben verteld dat Macklemore niet welkom was in zijn stadion.

„Ed vertelde me dat Kraft (de stadioneigenaar, red.) ook andere stadioneigenaren had opgetrommeld”, zegt Macklemore op Instagram. „Ze hebben hem een gezamenlijk ultimatum gegeven: als Macklemore onderdeel van de tour blijft, mag je niet in onze stadions spelen.”

Daarom werd de rapper geschrapt van de Loop-tour.

Kritiek op Sheeran

Sinds de rapper dat nieuws deelde, hebben veel mensen kritiek op Sheeran. Het wordt de zanger verweten dat hij een duidelijker standpunt in moet nemen over de situatie in Gaza. Op sociale media regent het negatieve reacties. Drie acts die in het voorprogramma van Sheeran zouden optreden, hebben zich intussen ook teruggetrokken van de tour. Ook de begeleidende band van Sheeran doet niet meer mee aan de tour.

Sheeran zegt op zijn beurt dat het besluit om Macklemore te schrappen niet van hem kwam, maar van de organisator van de tour. „Ik heb mijn platform en muziek altijd gebruikt om mensen van allerlei achtergronden en culturen samen te brengen en dat zal nooit veranderen”, deelt hij in een verklaring. Tegelijkertijd zegt de zanger: „Ik heb mijn eigen persoonlijke standpunt over dit hartverscheurende conflict. Alleen omdat ik die niet deel, betekent niet dat het me niet boeit.”

Verder voer voor critici

De verklaring van Sheeran zorgde alleen voor nog meer voer voor critici. Zij zeggen dat Sheeran neutraal wil blijven in een situatie waarin neutraliteit niet zou bestaan. Ook bleef het relatief lang stil aan de kant van de zanger. Pas op 16 september, 12 dagen na het concert in New Jersey, kwam Sheeran met een eigen statement.

Toen hij eenmaal uitleg gaf, werd dat door critici opgevat als zijn eigen hachje redden: eerst afstand nemen van de beslissing, zonder duidelijk te zeggen dat hij het verwijderen van Macklemore principieel afkeurt.

Excuses aanbieden

En zo stond Sheeran een dag geleden op het podium in de Amerikaanse staat Philadelphia, zonder openingsact, een toespraak te geven voor zijn publiek. „Voordat ik de show begin, wil ik wat vertellen over de afgelopen week”, zegt de zanger. „Deze week moest ik moeilijke keuzes maken, en ik maak fouten. Dat spijt me heel erg. Ik wilde nooit een activistische muzikant zijn, maar dit heeft me midden in een belangrijke discussie gezet over de vrijheid van meningsuiting en het meest complexe politieke conflict op dit moment.”

Zichtbaar emotioneel probeert Sheeran de zaken te sussen. Zo noemt hij de Hamas-aanval op 7 oktober ‘afschuwelijk’, en het ingrijpen van Israël in Gaza ‘disproportioneel‘. De zanger sluit af met de boodschap die hij eerder ook al deelde: „Dit concert is nog steeds een plek waar iedereen welkom is.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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