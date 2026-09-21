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Donny Roelvink doet boekje open over liefdesverdriet van broer Dave: ‘Hij sliep helemaal niet’

Dit weekend maakte influencer Dave Roelvink zijn profdebuut in het boksen, maar het gevecht had bijna niet plaatsgevonden. Roelvink heeft „serieus overwogen” om het uit te stellen, stelde vader Dries gisterochtend op Instagram. Ook broer Donny deed een boekje open over het liefdesverdriet van Dave.

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Afgelopen woensdag werd bekend dat de verloving tussen influencers Marijn Kuipers en Roelvink van de baan is.

Liefdesverdriet van Dave Roelvink voorafgaand aan gevecht

Volgens Dries zullen veel mensen herkennen dat liefdesverdriet voor slapeloze nachten kan zorgen. „Gisterenmorgen hebben we nog serieus overwogen om de wedstrijd te cancelen”, stelt de zanger. Dries vond het moment van de breuk met Marijn „persoonlijk meteen al ongelukkig gekozen, maar zo lopen dingen soms”.

Voor de camera’s van De Telegraaf zei broer Donny dat Dave „niet kon slapen”. „Niet van: ik slaap slecht, maar gewoon echt niet slapen. Donderdag begon het en vrijdag was dan die persconferentie om hier überhaupt te zijn. We hebben de hele dag door gesprekken gehad en hij wilde niet meer. Hij had er geen zin meer in, hij kon het niet meer opbrengen.” Uiteindelijk is Dave overgehaald, toch gegaan en heeft hij volgens zijn broer „alsnog een goede pot neergezet”. Met een juryuitslag van 37-38 verloor Roelvink het gevecht.



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Dave Roelvink na gevecht: ‘Afgelopen dagen waren heel zwaar’

Na afloop van Boxing Gladiators III in Topsportcentrum Rotterdam, waar Roelvink het opnam tegen Renars Rusins, zei hij zelf ook dat de afgelopen tien dagen „heel zwaar” waren voor hem. „Ik heb zo weinig geslapen.” Volgens zijn vader begon Dave „nog wel goed aan zijn eerste profpartij, maar in ronde 3 en 4 kwam hij duidelijk conditie tekort en was de tank helemaal leeg”.

Wel heeft Roelvink zijn volgers bedankt voor de „enorm liefdevolle reacties” die hij heeft ontvangen. „Ik ga me niet aanstellen of excuses zoeken, maar de afgelopen tien dagen zijn heel zwaar geweest voor mij privé”, zei Roelvink onder meer.

„We hebben de wedstrijd verloren, maar we geven niet op. I’ll be back”, aldus Roelvink.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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