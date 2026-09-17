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Bas Westerweel was vlak voor zijn dood nog uitgebreid onderzocht: ‘Het was allemaal goed’

Het overlijden van Bas Westerweel heeft er diep ingehakt bij zijn ex-vrouw Babette van Veen en hun kinderen. Wat het allemaal extra wrang maakt, is dat hij vlak voor zijn overlijden nog uitgebreid was onderzocht door artsen, zo onthult ze in een interview met De Telegraaf.

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Babette scheidde in 2010 van de oud-presentator, na een huwelijk van twaalf jaar. Ze kregen samen twee zoons, Sebastiaan en Silvijn.

Bas Westerweel uitgebreid onderzocht in ziekenhuis

„Het gaat, en verder weet ik het ook niet”, vertelt Babette. „Dit soort dingen hoort nu eenmaal bij het leven en je moet verder. Wat het extra pijnlijk maakt, is dat Bas kort daarvoor helemaal was gecheckt en te horen had gekregen dat hij in orde was. ‘Het was allemaal goed.’ Dat maakt het alleen maar moeilijker als het alsnog misgaat.”

Westerweel, die onder andere de programma’s Het Klokhuis en Toppop presenteerde, had al jarenlang ernstige hartproblemen. Zo kreeg hij in 2017 tijdens een voetbaltraining een hartstilstand. De oud-presentator moest gereanimeerd worden en clubgenoten gebruikten een AED. Later bleek dat drie kransslagaders waren verstopt. Westerweel kreeg vijf bypasses.

Overleden in zijn slaap

In 2024 viel hij tijdens een autorit in België plotseling flauw, waarna hij tegen de vangrail tot stilstand kwam. Hoewel het deze keer niet om een hartinfarct bleek te gaan, kreeg hij in het ziekenhuis wel een ICD geplaatst. Dat is een apparaat dat het hartritme bewaakt en bij een levensgevaarlijke ritmestoornis een elektrische schok kan geven.

Hoewel Westerweel dus ook nog kort voor zijn overlijden uitgebreid was onderzocht, overleed hij toch in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 mei 2026 onverwacht in zijn slaap, één dag voor zijn 63ste verjaardag.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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