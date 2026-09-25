Arie uit B&B Vol Liefde is inmiddels bij Caroline in Spanje en deelt een héél gezellig kijkje in hun leven
Caroline wist in B&B Vol Liefde precies wat ze zocht in een man. Hij moest lief zijn voor haar honden, haar kunnen helpen met de nodige klusjes én accepteren dat hij nooit helemaal op de eerste plek zou komen. Die plek was – hoe kan het ook anders – voor haar honden. Arie leek daar vanaf het begin weinig moeite mee te hebben.
Hoewel Caroline in eerste instantie niet direct onder de indruk was van zijn uiterlijk, groeide de klik tussen de twee al snel. En inmiddels is Arie zelfs in Spanje, bij Caroline.
Arie ligt in het zwembad van Caroline uit B&B Vol Liefde
Dat Arie het inmiddels prima naar zijn zin heeft in Spanje, laat hij zelf ook regelmatig zien op Instagram. De B&B Vol Liefde-deelnemer heeft inmiddels meer dan 50.000 volgers en deelt daar updates over zijn leven. En dat doet hij volledig op zijn eigen (nogal boomerige, maar stiekem ook wel aandoenlijke) manier.
Zo deelt Arie nu een video vanuit het zwembad van Caroline. Terwijl hij lekker ligt te dobberen, geeft Caroline op de achtergrond commentaar. Het tafereel laat in ieder geval zien dat Arie zich inmiddels behoorlijk thuis lijkt te voelen in Spanje.
“Nou, kijk eens, lieve volgers. Arie doet niet alleen maar klussen. Arie doet ook weleens dobberen in het zwembad ná het klussen. Het is hier een prachtige blauwe lucht; je ziet de palmen en honden op de achtergrond. Het was weer een lekker dagje vandaag.”
En eerlijk: als dit is hoe het leven van Arie er tegenwoordig uitziet, lijkt hij zijn plek bij Caroline aardig gevonden te hebben. Van klusjesman tot zwembadgast: het is toch een flinke upgrade. Oh en… hij is flink bezig met het bleken van zijn tanden, speciaal voor Caroline. Dat allemaal, zodat zijn uiterlijk toch wat beter in de smaak valt bij haar. Dat is toch lief?!
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