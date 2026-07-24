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Wieleranalist Roxane Knetemann (39) neemt uitdaging slopestyle aan: ‘Waanzinnig, maar ik voel me Bambi’

Geef Roxane Knetemann een uitdaging en ze gaat die al snel aan. Maar soms zegt de wieleranalist en ex-wielrenster misschien wel iets te snel ‘ja’, geeft zij toe. Zoals op de uitdaging van morgen (zaterdag 25 juli): voor haar heftige en enge trucs uithalen met een mountainbike op de slopestyle in Groningen.

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De marathon van Valencia lopen? Afgevinkt. Meedoen aan dat linke televisieprogramma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld? Volbracht. Voor tv de Atlantische Oceaan oversteken? Kom maar op. Aanschuiven bij de mannen van talkshow Vandaag Inside? Heel wat keren gedaan (Roxane Knetemann vertelde er eerder uitgebreid aan Metro over in de eindejaarsinterviews Het Jaar Van). Maar voor morgen heeft ze toch echt wel de bibbers, gaf zij eerder deze week tijdens een videogesprek toe. De zenuwen voelden we nog net niet door het beeldscherm heen komen.

Wereldtop, Jeffrey Hoogland én Roxane Knetemann

Wat is er aan de hand? De wereldtop in mountainbike slopestyle kun je op de Grote Markt in Groningen zien tijdens de Red Bull District Ride. Dat betekent dat stoere helden op kleine fietsen over een baan vol hoge ramps en krappe bochten ‘vliegen’, waarbij je hen ondertussen de meest waanzinnige trucs ziet uithalen. Maar niet alleen de wereldtop komt naar Groningen. Tweevoudig Olympisch kampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland is te zien; én de 39-jarige Roxane Knetemann.

Je ziet Roxane in de video hierboven bij haar eerste kennismaking met de baan in Groingen. Zij trainde tot nu toe op de toffe BMX-baan van Griffioen Outdoor in Amsterdam-West en was aanwezig bij een wedstrijd in Slowakije. Dat Jeffrey Hoogland oorspronkelijk uit het BMX’en komt, was tijdens de trainingen te zien. Dat Roxane Knetemann alleen ervaring heeft in een wielerpeloton in eerste instantie ook (maar petje af).

Roxane Knetemann geeft meteen toe dat zij „een wat zenuwachtig gevoel” over haar capriolen op de Grote Markt heeft. Als zij zich naar beneden stort, is in de Tour de France een belangrijke etappe naar Alpe d’Huez bezig. Die moet ze ook nog even bekijken om er iets over te vertellen in haar dagelijkse AD-podcast („nou ja, daar heb ik dan weer even niet zo goed over nagedacht, haha”). De vraag is dus: wáárom?

‘De toppers en hun tricks zijn totaal ongrijpbaar voor me’

Roxane Knetemann: „Omdat ik er aan de voorkant misschien wat makkelijk over dacht. Als ik op het moment van vragen écht geweten had wat het allemaal inhoudt, dan was de keuze moeilijker geweest. Maar goed, ik had ‘ja’ gezegd. Dan ga ik het natuurlijk wel gewoon doen. Volgens mij heeft de organisatie eerst een heleboel andere vrouwen gevraagd, die allemaal ‘nee’ zeiden. Ja, dat denk ik echt.”

Daar gelooft Metro dan weer niets van, want zo bang is Roxane Knetemann niet aangelegd als je de dochter van voormalig wereldkampioen wielrennen Gerrie Knetemann op televisie hoort praten. Maar dat het voor haar compleet nieuw en een flinke uitdaging is, dat begrijpen we ook. Wat ze zéker weet: „Ik zag in Slowakije dat die toppers op de slopestyle en hun tricks totaal ongrijpbaar voor me zijn. Maar mijn trainer Pim Scheers zegt dat ik het kan. Ik kan je niet uitleggen hoe spannend elke training alleen al is. Het is zo ver buiten mijn comfortzone, dat ik steeds heel erg moe ben. Niet fysiek, maar van die spanning. Gelukkig is de baan in Amsterdam echt prachtig; wat een geweldige plek is dat. Dat is ook wel een reden waarom ik de uitdaging toch aanga.”

Een nieuwe, leuke wereld voor Roxane Knetemann

Voor Roxane Knetemann is het mountainbiken op de slopestyle een wereld waarvan ze wist dat die er was, maar ze was er nog nooit geweest. „Daar mag ik nu een klein beetje, een heel klein beetje onderdeel van zijn. Ik vind dat waanzinnig leuk hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik maak contact met mensen die ik anders nooit zou hebben ontmoet. Maar het is moeilijk. Ondanks de trainingen moet ik je zeggen dat ik op dit moment niet weet of ik het in Groningen, als ik eenmaal bovenop die ramp sta, nog durf.”

„Ik denk dat veel mensen geen idee hebben hoe stijl zo’n ramp is. Dat is in die video ook niet echt goed te zien. Jeffrey Hoogland kan daar al veel beter mee omgaan dan ik. Als je ziet hoe hij zich de afgelopen periode verbeterd heeft (Hoogland maakt op zijn fiets ook een salto, red.), dan vind ik dat heel knap. Maar zelfs hij vindt het nog eng. Mijn angst is vooral het van die ramp afgaan; daarna is het grotendeels verdwenen.”

🚵 Programma Red Bull District Ride Het programma op de Grote Markt in Groningen is als volgt: 12.30 uur: deuren open voor publiek.

14.30 – 15.00 uur: fietslegendes (zo noemt Red Bull ze) Roxane Knetemann en Jeffrey Hoogland.

16.00 uur: start competitie wereldtop mountainbike slopestyle (met de Nederlander Desmond Tessemaker). Voor wie niet in Groningen kan/wil zijn, maar wel benieuwd is: je kunt ook kijken via deze livestream.

Fietsen zoals Bambi wiebelend leerde lopen

De voorrem is uit veiligheid van de fiets van Roxane Knetemann verwijderd. Zo slaat ze in elk geval niet snel onbedoeld over de kop. De sportfanaat kan erom lachen: „Ik voel me elke keer zo’n Bambi die voor het eerst gaat lopen. Het is natuurlijk niet zo dat ik geen fiets gewend ben en ook niet om tijdens het fietsen te staan. En toch vind ik dat ik het heb onderschat. Tja, voor mij is zo’n backflip die anderen doen nog vijftien stappen te ver. Van de trainingen met Jeffrey heb ik wel genoten. Hij op zijn manier en ik op mijn Bambi-manier. We hebben in Amsterdam veel dingen kunnen nabootsen, maar hoe die ramp in Groningen zal zijn: nog geen idee. Gelukkig kan ik op die baan ook nog een training afwerken.”

Natuurlijk komt Roxane uit een sport waarin het in dat volle peloton ook nooit ongevaarlijk was. „Dat is waar, maar er is ook een verschil. In een peloton ben je ook afhankelijk van wat anderen doen; dat maakt het soms eng. Dit is enger dan fietsen in een peloton, al ben ik aan het einde van mijn carrière banger geworden om te vallen. Dat bange was ik een beetje vergeten, maar neem ik in dit avontuur weer mee.”

‘Het is niet normaal wat die gasten doen’

„Met slopestyle ben alleen ik degene die het eng maakt. Ik kan daarom veel waardering hebben voor de mensen die dit altijd doen. Het is gewoon acrobatiek op een fiets, niet normaal wat die gasten doen.”

Wat gaan de mensen die in Groningen komen kijken precies van je zien?

„Dat ik echt een pussy ben en dat al die andere atleten heel erg goed zijn, hahaha. Eigenlijk is dat ook wel wat Jeffrey en ik willen laten zien: hoe knap het is wat die jongens en meiden voor elkaar krijgen op zo’n fiets. En zonder gekheid: je gaat bij mij, ondanks de angst, wel iemand zien die gedreven is. Ik heb maar één kans om er iets van te maken, dus het móet op dat moment gebeuren. En zaterdag om 15.00 uur… dan zit het er gewoon weer op.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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