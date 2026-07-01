Redactie
Redactie Entertainment 1 jul 2026
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Village People-zanger Victor Willis overleden

epa11837535 US President-elect Donald Trump (C) on stage with James Kwong (L) and Victor Willis (R) of the group the Village People during a rally at Capital One Arena in Washington, DC, USA, 19 January 2025. President-elect Donald Trump, who defeated Joe Biden to become the 47th president of the United States, will be inaugurated on 20 January, though all of the planned outdoor ceremonies and events have been cancelled due to a forecast of extreme cold temperatures. EPA/WILL OLIVER
ANP / EPA / Will Oliver

Victor Willis, de oorspronkelijke leadzanger van de groep Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt op de officiële Facebook-pagina van de groep.

„Met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis, leadzanger van Village People,” luidde de korte verklaring. Volgens het bericht overleed de zanger op 30 juni „na een korte maar agressieve ziekte”.

Village People werd in de jaren zeventig een internationaal bekende naam. Tot hun grootste hits behoren YMCA, In The Navy en Go West. De mannen van de groep hulden zich in verschillende herkenbare outfits als cowboy, indiaan, agent en bouwvakker. Willis was de politieman.

Willis, die meeschreef aan meerdere nummers van Village People, verliet de groep in 1980. Hij keerde later weer terug. In 2025 trad hij nog op tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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