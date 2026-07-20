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Sylvie Meis (48) heeft hele gekke interview-eisen: ‘Hotelkamer al gauw 3000 of 4000 euro per nacht’

Je zou kunnen zeggen: een interview geven is vaak een mooie (gratis) vorm van aandacht voor iets waar je mee bezig bent. Sylvie Meis heeft daar zo haar eigen gedachten over, als we journalist Evert Santegoeds mogen geloven.

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Santegoeds sprak zich vorige week uit over Rens Kroes, die zwanger is van haar tweede kind. Met een man in de cel had de Telegraaf-man „geen zakjapanner nodig” om uit te rekenen dat de zus van Doutzen Kroes de zwangerschap in de gevangenis voor elkaar heeft gekregen.

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Sylvie Meis wil hetzelfde hotel als Madonna

In de podcast Strikt Privé wordt vandaag gesproken over presentatrice, model en actrice Sylvie Meis (48). En dan over haar intervieweisen in het bijzonder. Aanleiding was blijkbaar een gesprek dat met Sylvie Meis was aangevraagd en dat zij alleen in het Conservatoriumhotel in Amsterdam zou willen voeren. Santegoeds met een knipoog: „Het hotel waar ook Madonna het liefst logeert, want die wil ook weleens een conservatorium vanbinnen zien natuurlijk.”

Het Sylvie Meis-nieuwtje kwam naar buiten in een andere podcast, Fanny & Armando’s Showbizz Revue. Volgens de journalist kost een kamer in het Conservatoriumhotel „al gauw twee-, drie-, drieënhalf of vierduizend euro per nacht”. „Dan is er de grote troost dat de mensen die ze meeneemt een gewone kamer mogen, maar wel in hetzelfde hotel. Er moet vervoer zijn dat dag en nacht klaarstaat en businessclasstickets voor haar natuurlijk.”



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Carrière in Nederland tot stilstand gekomen

Santegoeds’ collega Jordi Versteegden: „Hebben we dat er nu nog voor over, voor Sylvie Meis, om dit allemaal te regelen?” Talkshowman Johan Derksen zou het antwoord wel weten, gezien zijn eerdere uitlatingen. Maar wat vindt Evert Santegoeds in dit geval over Sylvie Meis?

Hij denkt dat dit speelde in de tijd dat de showbizzdame nog razend populair was in ons land. „Haar carrière hier is vrijwel tot stilstand gekomen. Maar in Duitsland… Ik kan in Duitsland geen blad openslaan of Sylvie staat daar heel regelmatig nog in. Ook weer met haar vakantiefoto’s dit jaar op Mykonos. Dat is weer eens wat anders dan Saint-Tropez, waar zij de afgelopen twintig jaar te vinden was. In Duitsland is Sylvie Meis nog steeds een grote ster en daar zijn haar eisen op gebaseerd, neem ik aan.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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