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Roxeanne Hazes blikt terug op ‘nachtmerrie’ tijdens trouwdag: ‘Het was zo knullig’

Roxeanne Hazes (33) kijkt met warme gevoelens terug op haar bruiloft eerder deze maand, maar moet ook toegeven dat niet alles op rolletjes liep. In de podcast ADHAZES vertelt ze dat haar ‘grootste nachtmerrie’ uitkwam tijdens de ceremonie.

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Roxeanne vertelde eerder al dat zij en haar man geen uitbundig of extravagant huwelijksfeest hebben gegeven, maar dat ze het gewoon in hun eigen tuin hebben gevierd. De ceremonie vond plaats in het gemeentehuis van Mijdrecht. Omdat de trouwlocatie zo klein was, had ze zelf een speaker meegenomen voor de muziek.

Roxeanne Hazes over trouwdag: ‘Het was zo knullig’

En daar ging het volgens haar fout. Toen haar neef op het moment suprême de speaker aan wilde zetten, klonk er een harde zoem door de ruimte. „Mijn grootste nachtmerrie werd werkelijkheid, want dat ding stond uit en dat moest hij (haar neef, red.) aandoen en je hoorde echt zo: zooooom”, vertelt ze. Toch kon ze er achteraf wel om lachen. „Het was zo knullig, maar ook wel weer ons.”

Toespraak van broertje André Hazes

Wat de ceremonie extra bijzonder maakte, was dat haar broertje André een toespraak hield. „Ik vond het kapotmooi”, zo blikt ze terug. Vooral het moment waarop André zich rechtstreeks tot haar man Erik richtte, vond ze ontroerend. In de podcast leest hij dat nog eens voor. „Jij (Erik, red.) kookt, maakt schoon, bent slim, aardig, zacht, een harde werker, geduldig, een goede vader en ook nog groot geschapen.” Om dat laatste moet ze hardop lachen. „Het was een mooie dag”, zo concluderen Roxeanne en André samen.

Toch kan Roxeanne het niet laten om nog ergens haar frustraties over te uiten, namelijk de aanwezigheid van de pers. Roxeanne en Erik wilden namelijk in het geheim trouwen, maar desondanks had de pers er lucht van gekregen. „Het is van de zotte, laten we wel zijn. Dat ene bijzondere momentje in je leven, trouwen, wordt een beetje van je afgepakt. Ik heb dit ook in m’n zwangerschap meegemaakt; toen werd ik ook opgejaagd door de pers.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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