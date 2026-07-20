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Politie houdt blaastest bij aftocht in de ochtend na de Zwarte Cross: ‘De 30 drankrijders gaan we wel halen’

De meer dan 250.000 bezoekers hebben de Zwarte Cross na vier dagen ‘vrolijk afzien’ verlaten. Het is inmiddels traditie na het festival in de Achterhoek: de politie onderwerpt de feestvierders, die op weg naar huis gaan, aan een alcoholtest.

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Enkele duizenden bezoekers werden vandaag met een blaastest gecontroleerd. Vorig jaar leverde dat een recordvangst van 43 drankrijders op. Drinken die ’s morgens, voordat ze met de auto vertrekken, dan? Dat zul je misschien denken. Maar nee, ze hebben in de nacht iets te lang van hun drankjes genoten, waardoor de alcohol nog niet uit hun bloed is verdwenen.

Leestip, Metro’s opinie: Waarom de Zwarte Cross zo populair is.

Heterdaadje op de ochtend na de Zwarte Cross

Verkeersagent Michiel Bomer vertelt in een video van De Telegraaf over de blaastest na de Zwarte Cross. Ook hoor je mensen die keurig ‘slagen’ en met een Bob-sleutelhanger verder mogen rijden. Niet iedereen krijgt die. Een vriend van een bestuurder die een heterdaadje aan zijn broek kreeg, moet lachen. Met een behoorlijk schorre stem: „Die zit daar in een bus (van de politie, red.). Hij mag niet meer rijden en heeft net wat te veel gedronken gisteren, denk ik. En hij had er serieus wel een beetje rekening mee gehouden.”



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Gemiddeld aantal drankrijders na het festival ligt op 30

Agent Bomer over de actie na de Zwarte Cross: „Vorig jaar hadden we helaas een recordvangst van 43 mensen die onder invloed reden. De jaren daarvoor rond de dertig. Het is heel lastig in te schatten, we zitten nu op ongeveer zestien man die onder invloed rijden.” Bomer denkt dat de Zwarte Cross 2026 op zo’n dertig drankrijders gaat eindigen.

Da’s voor de betrokkenen even een domper. Ze hebben echter wel vier dagen feest gehad, met onder meer DI-RECT, de Bankzitters, The Opposites, Suzan & Freek, Lale Gül als voorgangster van een kerkdienst, tovershows van Victor Mids, Baila baila baila en een wereldrecord ‘mens met een katapult wegschieten’.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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