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Kandidaten gezocht om Monopoly te spelen op Netflix (en 2 miljoen dollar te winnen)

Netflix komt met een nieuwe spelshow, gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly. Let op: er worden kandidaten gezocht die 2 miljoen dollar willen winnen.

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De streamingdienst maakte gisteren bekend dat er wordt gezocht naar deelnemers voor de serie, die in het najaar van 2027 moet verschijnen. Zij moeten net als in het bordspel Monopoly een monopolie zien op te bouwen door zoveel mogelijk huizen, hotels en straten te kopen. In de Nederlandse versie gaat het dan bijvoorbeeld om de Kalverstraat, Barteljorisstraat en Neude.

Spelletje spelen voor 2 miljoen dollar

In Monopoly op Netflix nemen twaalf kandidaten – je moet er snel bij zijn dus – het tegen elkaar op voor een prijs van 2 miljoen dollar. De show vindt plaats op een opgeschaalde versie van het speelbord. Net als bij het bordspel kunnen spelers failliet gaan en gaat het spel door tot er een winnaar is.

💸 Monopoly-feitjes Monopoly werd in 1935 voor het eerst op de markt gebracht en bestaat nu in 26 talen. Het geldt als een van de meest verkochte bordspellen ter wereld. In 1904 vroeg ene Elizabeth Magie, een schrijfster uit Amerika, al patent op een soortgelijk spel aan. Lange tijd zag niemand er echter brood in. In 2021 vond Monopoly het tijd voor verandering, schreef Metro. Spelfabrikant Hasbro vond de Algemeen Fonds-kaarten uit het spel niet meer van deze tijd.

Netflix richtte zich al vaker op spellen

In het verleden zijn er op Netflix vaker realityprogramma’s geweest die waren gebaseerd op een bordspel. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld twee seizoenen gemaakt van Squid Game: The Challenge. Binnenkort verschijnt ook een spelshow gebaseerd op Sjakie en de Chocoladefabriek.

In Nederland is vanaf 29 augustus ook al een ‘bordspel in het echt’ te zien. BNNVARA zendt dan Wolven uit, een samenwerking tussen NPO en Disney+. Wolven: het spel van list en bedrog gaat over vertrouwen, strategie, slimme blufs en mensen op het verkeerde been zetten. Het familieprogramma wordt gepresenteerd door Pieter Derks en Soundos El Ahmadi.

Wil je meedoen aan de Monopoly-variant van Netflix? Hier vind je . Je moet voor de opnames naar de Verenigde Staten, een videoboodschap bij je ‘sollicitatie’ insturen en minimaal 21 jaar oud zijn.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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