Kandidaten gezocht om Monopoly te spelen op Netflix (en 2 miljoen dollar te winnen)
Netflix komt met een nieuwe spelshow, gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly. Let op: er worden kandidaten gezocht die 2 miljoen dollar willen winnen.
De streamingdienst maakte gisteren bekend dat er wordt gezocht naar deelnemers voor de serie, die in het najaar van 2027 moet verschijnen. Zij moeten net als in het bordspel Monopoly een monopolie zien op te bouwen door zoveel mogelijk huizen, hotels en straten te kopen. In de Nederlandse versie gaat het dan bijvoorbeeld om de Kalverstraat, Barteljorisstraat en Neude.
Spelletje spelen voor 2 miljoen dollar
In Monopoly op Netflix nemen twaalf kandidaten – je moet er snel bij zijn dus – het tegen elkaar op voor een prijs van 2 miljoen dollar. De show vindt plaats op een opgeschaalde versie van het speelbord. Net als bij het bordspel kunnen spelers failliet gaan en gaat het spel door tot er een winnaar is.
Netflix richtte zich al vaker op spellen
In het verleden zijn er op Netflix vaker realityprogramma’s geweest die waren gebaseerd op een bordspel. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld twee seizoenen gemaakt van Squid Game: The Challenge. Binnenkort verschijnt ook een spelshow gebaseerd op Sjakie en de Chocoladefabriek.
In Nederland is vanaf 29 augustus ook al een ‘bordspel in het echt’ te zien. BNNVARA zendt dan Wolven uit, een samenwerking tussen NPO en Disney+. Wolven: het spel van list en bedrog gaat over vertrouwen, strategie, slimme blufs en mensen op het verkeerde been zetten. Het familieprogramma wordt gepresenteerd door Pieter Derks en Soundos El Ahmadi.
Wil je meedoen aan de Monopoly-variant van Netflix? Hier vind je alle informatie. Je moet voor de opnames naar de Verenigde Staten, een videoboodschap bij je ‘sollicitatie’ insturen en minimaal 21 jaar oud zijn.
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