Redactie
Redactie Entertainment 29 jul 2026
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Madonna zaterdag naar World Pride Music Festival in AFAS Live

epa13121118 US singer Madonna (C) performs next to former Brazilian players Ronaldo (R) and Ronaldinho (L) during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/WILL OLIVER
ANP / EPA / Will Oliver

Madonna is komend weekeinde zoals verwacht in Amsterdam. De Amerikaanse superster laat zich zaterdag zien tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live, kondigt ze woensdag aan via Instagram. Het is niet duidelijk of ze ook zal zingen.

Op de line-up van het feest staat ook dj Honey Dijon, die al meerdere keren samenwerkte met Madonna. Ze remixte verschillende van haar nummers en draaide al op promo-evenementen van Madonna’s nieuwe album CONFESSIONS II.

Madonna verraste Nederlandse fans dinsdag plots met een Nederlandse boodschap. „Ik heb iets waar ik over wil praten”, plaatste ze op sociale media. De tekst „I’ve got something I wanna talk about” komt uit een van Madonna’s recentste singles Bring Your Love met Sabrina Carpenter.

Op het affiche van het tweedaagse World Pride Music Festival van zaterdag staan ook onder anderen Bebe Rexha en Paris Hilton.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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