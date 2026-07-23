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Honderden klachten bij Discriminatie.nl na concert Sophie Straat

Het bureau Discriminatie.nl heeft de afgelopen weken „vele honderden klachten” ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Jerrol Marten donderdag aan het ANP. Hij kon niet direct melden wat de exacte strekking van de klachten is. Discriminatie.nl is momenteel aan het bedenken wat het met de klachten gaat doen.

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„Het gebeurt tegenwoordig wel vaker dat we bij grote onderwerpen zoveel klachten binnenkrijgen”, aldus Marten. „Maar we nemen dit soort ‘clustermeldingen’ uiteraard wel serieus.” Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant laat weten aangiftes te hebben ontvangen over het concert, dat een maand geleden plaatsvond. Een woordvoerder van het OM doet verder geen mededelingen. Ook kan de zegsman niet bevestigen of alle klagers bij het concert aanwezig waren.

De zangeres vroeg op Best Kept Secret of „alle witte mannen” tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Haar oproep leidde in de weken daarna tot een grote hoeveelheid seksistische en antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen.

België

Straat deed maandag tijdens een concert in Gent een vergelijkbare oproep. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia kreeg ook klachten binnen, maar ziet „geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten”.

„Volgens de berichtgeving werd de uitspraak gedaan aan het eind van een artistiek optreden met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid”, aldus Unia. Artistieke en politieke uitingen genieten „een ruime bescherming onder de vrijheid van meningsuiting, ook wanneer zij provoceren, choqueren of kwetsen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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