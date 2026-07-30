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Grote commotie rondom Amerikaanse acteur Jared Leto: wat is er aan de hand?

Jared Leto (53) heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als zanger van Thirty Seconds to Mars en acteur in films als House of Gucci en American Psycho. Deze week haalt hij om een heel andere reden de krantenkoppen: hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

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Woensdag verscheen de BBC-documentaire Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, waarin meerdere vrouwen Leto beschuldigen van seksueel wangedrag.

Beschuldigingen aan het adres van Jared Leto

Het gaat om vier vrouwen die zeggen Leto tussen 2002 en 2016 te hebben ontmoet, toen ze zelf nog tiener waren en de acteur in de dertig of veertig was. Een van de vrouwen in de documentaire, Isabel, zegt dat Leto haar in 2002 seksueel heeft misbruikt in de badkamer van een motel in Las Vegas. De vrouw was op dat moment 17 jaar en dus minderjarig.

De acteur zou haar hand hebben gepakt toen hij onder de douche stond en deze gebruikt hebben om zichzelf te bevredigen, zonder een woord met haar te wisselen. Een andere vrouw zegt dat ze op haar 19e door een assistente van Leto naar een hotelkamer werd gelokt, onder het mom van een ‘feestje’. Ze was op dat moment dronken en haar mobiel was leeg.

„Ik kom binnen, het is er erg donker, en dan zie ik dat hij alleen is”, zo vertelt ze. “Zouden er niet ook andere mensen zijn?” Als ze de acteur vervolgens om een oplader en contant geld vraagt om naar huis te kunnen, antwoordt hij op beide verzoeken nee. Toen ze vroeg of ze op de bank mocht slapen, antwoordde hij volgens haar dat ze dan wakker zou worden ‘met een penis in haar kont’. De vrouw probeerde de gebeurtenis naar eigen zeggen jarenlang te verdringen, maar is er inmiddels van overtuigd dat de ontmoeting ‘volledig gepland’ was.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een derde vrouw beweert dat ze op haar 17e seks had met Leto in Californië, toen hij 34 was. Seks met een minderjarige is in die staat strafbaar. Een vierde vrouw zegt dat Leto haar op haar 16e meerdere keren benaderde met seksueel getinte telefoongesprekken en op een gegeven moment ook voorstelde om seks te hebben. Ze kreeg later een geheimhoudingsovereenkomst voorgelegd, die ze weigerde te tekenen. Ook andere vrouwen geven aan dat ze regelmatig seksueel getinte telefoontjes van Leto kregen toen ze jonger waren.

Niet alleen vermeende slachtoffers komen aan het woord in de documentaire, ook twee voormalig medewerkers van de acteur vertellen hun verhaal. Zij vertellen dat ze zich ongemakkelijk voelden bij hoe hij omging met tienermeisjes. Hij zou meerdere keren jonge vrouwen backstage of bij zich thuis hebben uitgenodigd. Bij internationale concerten van Thirty Seconds to Mars, begin 2010, moesten crewleden van de band modellenbureaus opbellen om vrouwelijke modellen gratis VIP-tickets aan te bieden, zo vertelt een anonieme oud-medewerker aan de BBC.

Reactie Jared Leto

Leto ontkent alle beschuldigingen. In een verklaring aan persbureau AP zegt hij nooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. „Deze beschuldigingen zijn absoluut en categorisch onjuist”, aldus de acteur.

De BBC laat weten meer dan 120 afzonderlijk online geuite beschuldigingen over zijn gedrag naar vrouwen te hebben ontvangen. Sommige dateren van tientallen jaren geleden. Vorig jaar beschuldigden negen andere vrouwen Leto van seksueel wangedrag, in een artikel van het Amerikaanse medium Air Mail.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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