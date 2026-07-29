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Gordon was helemaal klaar met radio-ochtendshow: ‘Ik ben blij dat het voorbij is en de luisteraars ook’

Gordon heeft vandaag een drukke dag: een fotoshoot voor magazine Men’s Health. Alle reden voor de zanger/koffieondernemer/tv-man om het daarover te hebben in de 538 Middagshow. Maar ook om terug te kijken naar zijn wat mislukte avontuur bij Radio 10, concullega’s van 538.

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Als Gordon (58) iets aanpakt, dan doet de Amsterdammer dat het liefst groots. De fotoshoot voor Men’s Health – waar meestal of heel vaak Arie Boomsma op de cover staat – noemt hij dan ook „de shoot van mijn leven”. „Zo voelt het echt.”

Advocaat Job Knoester wil hier waarschijnlijk allemaal niets van weten. Aan tafel bij Vandaag Inside zei Knoester onlangs dat hij zich groen en geel ergert aan de stroom aan nieuwtjes die over Gordon blijven verschijnen. „Hij was nu weer in de war, omdat hij meedoet aan Men’s Health en dat is dan een nieuwsitem. Waarom? Als hij een scheet laat, is het nieuws.”

Gordon blij dat radio stopte: ‘Ik sliep 3, 4 uur per nacht’

Terug naar 538. Je hoort Gordon in de video hierboven praten over de covershoot en hoe hij daar maanden voor heeft getraind. Radiomannen Bas Menting en Dylan Boet willen echter ook weten hoe hij het presenteren van de ochtendshow op Radio 10 beleefde. Hij maakte Gordon & Froukje, maar eerder deze maand was dat voor het laatst. Froukje de Both bedankte haar collega in de slotshow „voor je energie en je humor en je boeren”.

De vroege ochtenden in de ether speelden zich deels gelijk af met het trainen en het gedisciplineerde leven voor de fotoshoot. Gordon: „Jongens, hou op, wat ben ik blij dat dat voorbij is. En de luisteraars ook. Ik vind het een wonder dat ik dat gered heb met dat opstaan. Het allerbelangrijkste voor spieren is slapen. Je moet rusten en ik sliep maar drie, vier uur per nacht. Dat is gewoon te kort.”

Toekomst van Gordon

Dylan Boet vraagt nog naar zijn toekomst, nu radio uit z’n leven verdwenen is. Typisch Gordon: „Een foto van jou op mijn koelkast plakken. Zo van ‘dit wil ik nooit’.” Boet liep vorige week overigens de Vierdaagse van Nijmegen. Wandelen was ook voor Gordon de beste manier om af te vallen voor zijn shoot. Op de vraag waar hij dan heen liep: „Naar de hoeren en mijn dealer, hahahahahaha.”

Ben jij blij dat aan het radio-avontuur van Gordon een einde gekomen is? Kies een optie Nee hoor, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja, daar gaan we helemaal niets aan missen. Geen idee, was hij op de radio dan? Stem Nee hoor, ik vond het eigenlijk wel leuk. Gestemd 12% Ja, daar gaan we helemaal niets aan missen. Gestemd 53% Geen idee, was hij op de radio dan? Gestemd 35%

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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