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Festival op de planning? Deze spullen wil je echt niet vergeten (want onmisbaar)

Een dag of weekend op een festival is een stuk leuker als je niet halverwege zonder batterij, zonnebrand of droge sokken zit. Van een powerbank en oordoppen tot een regenponcho voor typisch Nederlands festivalweer: met een goed gevulde tas ben je op alles voorbereid.

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Of je nu een dag naar een muziekfestival gaat of een heel weekend op de camping staat, met de juiste essentials voorkom je stress, ongemak en onnodige uitgaven.

Sophie van collega-site BEDROCK zet de spullen die volgens ervaren festivalgangers niet mogen ontbreken voor je op een rij. Zo ga je met een gerust hart naar je jaarlijkse feestje. Nou ja, feest.

Essentials voor op een festival

Goede festivalschoenen

Als je erop kunt sporten, kun je er ook op feesten. Een paar goede schoenen is een must voor tijdens een festival. Natuurlijk is het een pluspunt als die schoenen dan ook nog een beetje mooi zijn. De leukste exemplaren shop je bij Bever, waar je door middel van een voetscan binnen no time de ideale schoen hebt gevonden.

Zelf koos ik voor deze Merrell schoenen. Waterdicht maar toch ademend, en perfect voor onder elke zomerse outfit. Na het festivalseizoen zijn de ook perfect om op te wandelen, hardlopen of fitnessen. Ik zeg: win-win.

Slaapzak om tijdens het festival toch wat rust te pakken

Een goede nachtrust kan het verschil maken tussen brak wakker worden en fris aan een nieuwe festivaldag beginnen. De Kotor Deken Slaapzak van Ayacucho is daarom een fijne keuze voor warme zomeravonden op de camping. Dankzij het ruime model hoef je niet strak ingepakt te liggen en kun je je gemakkelijk omdraaien. De zachte microvezelvoering voelt bovendien comfortabel aan, ook als je na een lange dag vol muziek direct je slaapzak induikt.

Wordt het ’s nachts toch wat warmer in je tent? Met het dubbele ritssysteem zorg je eenvoudig voor extra ventilatie. Je kunt de slaapzak zelfs helemaal openritsen en als deken gebruiken. Met een comforttemperatuur van 15 graden is hij vooral geschikt voor milde zomernachten, festivals en zomerse kampeertrips.

Powerbank

Niets zo vervelend als een lege telefoon middenin een festivalweekend, precies als je je vrienden kwijt bent of je favoriete artiest op het punt staat het podium te betreden. Met de Siltcon Powerbank van 30.000 mAh hoef je je daar geen zorgen over te maken. Dankzij de grote capaciteit kun je je smartphone meerdere keren opladen en ook je oordopjes, tablet of camera van extra stroom voorzien.

De powerbank ondersteunt snelladen tot 22,5W, waardoor je apparaten in korte tijd weer klaar zijn voor gebruik. Handig tijdens een drukke festivaldag, wanneer je niet lang wilt wachten bij een laadpunt. Met vier aansluitingen kun je bovendien meerdere apparaten tegelijk opladen. Het digitale LED-scherm laat precies zien hoeveel batterij je nog over hebt, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Ondanks zijn krachtige prestaties is de powerbank compact genoeg om eenvoudig mee te nemen in je tas of rugzak. Een onmisbare festivalessential voor iedereen die het hele weekend bereikbaar wil blijven én genoeg batterij over wil houden voor foto’s, video’s en die ene perfecte festivalselfie.

Oordopjes

Een festival gaat natuurlijk vooral om muziek, maar af en toe is een beetje rust ook goud waard. Zeker als je op een drukke camping slaapt, waar buren nog napraten terwijl jij al probeert weg te dommelen. De OHROPAX Classic oordopjes zijn mijn absolute favoriet.

De oordopjes helpen storende geluiden, zoals pratende campinggenoten, verkeer of gesnurk in de tent naast je flink te verminderen. Daardoor kom je makkelijker tot rust en vergroot je de kans op een goede nachtrust tussen twee festivaldagen door. Tegelijkertijd sluiten ze je niet volledig af van je omgeving, waardoor belangrijke geluiden nog hoorbaar blijven.

Zonnebrand

Neem het van iemand aan die altijd sneller verbrandt dan ze zelf denkt: goede zonnebrand is onmisbaar. Met NIVEA SUN SPF 50 geef je je huid een hoge bescherming tegen schadelijke UVA- en UVB-stralen, zodat je zorgeloos van de zon kunt genieten.

Een zonnebrandcrème met factor 50 helpt verbranding te voorkomen en beschermt je huid tijdens lange dagen in de zon. De formule trekt snel in, waardoor je niet lang hoeft te wachten voordat je weer verder kunt genieten van je favoriete artiesten.

Een fles zonnebrand lijkt misschien geen spannende festivalaankoop, maar het is wel een van de belangrijkste spullen in je tas. Want een weekend vol muziek is een stuk leuker zonder een rode, verbrande huid als souvenir.

Stanley beker

Speciaal voor campinggasten: tussen het dansen, wandelen en meezingen door is voldoende drinken minstens zo belangrijk als een opgeladen telefoon. De AeroLight Bottle van Stanley helpt je daarbij. Deze stevige drinkfles is vacuüm geïsoleerd, waardoor je water of andere drankjes urenlang heerlijk koud blijven, zelfs op warme festivaldagen. Extra fijn: de buitenkant blijft droog, dus geen condens in je tas of tent.

Met deze beker heb je altijd een verfrissend drankje als je bij je tent aankomt, waar de muziek je ook brengt.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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