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Evert Santegoeds over zwangere Rens Kroes: ‘Baby verwekt in de gevangenis, geen zakjapanner voor nodig’

Rens Kroes is in verwachting van haar tweede kind, maakte zij gisteren bekend. Wat ook duidelijk is: haar man zit een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit. Evert Santegoeds van De Telegraaf wilde daar vandaag wel iets over zeggen.

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De 38-jarige schrijfster, ondernemer en influencer Rens Kroes bevestigde haar zwangerschap op Instagram met een foto van haar zwangere buik. De afgelopen tijd werd al over ‘het tweede kind op komst’ gespeculeerd. Kroes werd voor de eerste keer moeder in 2020.

Rens Kroes ‘doorstond stormen’, maar heeft kracht gevonden

Bij de foto schreef Rens Kroes – zus van Doutzen – onder meer dat zij „stormen heeft doorstaan”, haar kracht heeft gevonden en zich nu „overgeeft aan de stroom”. „Vol. Sterk. Beschermd”, luidt een deel van de tekst.

Het wordt dus het tweede kind voor Kroes en haar man Sid. Hij zit sinds vorig jaar mei een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit, nadat hij werd veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw in 2016. De Hoge Raad verwierp vorig jaar zijn cassatieberoep, waarmee de veroordeling onherroepelijk werd.

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Evert Santegoeds kan rekenen

In de podcast Strikt Privé van De Telegraaf werd de zwangerschap van Rens Kroes vandaag besproken. Journalist Evert Santegoeds over „het rare mens met haar zweverigheid”: „Ze staat even met beide benen op de grond met haar dikke buik. Een baby verwekt in de gevangenis. Daar heb je geen zakjapanner voor nodig om dat uit te rekenen. Haar man zit al sinds vorig jaar mei vast.”

„Eigenlijk wisten we dat niet, dat hij vastzat”, geeft Santegoeds toe. „Nu komt dat naar buiten. Dus als je dan 4,5 maand zwanger bent, dan is dat eh… een gevolg van celdeling eigenlijk.” Collega Jordi Versteegden wil weten of daar dan een gevangenisbewaarder bij is. Evert Santegoeds blijkt goed op de hoogte: „Een beetje discreet en die kijkt dan besmuikt. Er zijn speciale kamertjes voor; daar gebeurt de hele dag niks anders dan dat.”

Hij heeft ook nog wel een idee voor een naam als het een meisje wordt: „Marcella.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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