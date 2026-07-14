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Acteur Cees Geel (61) plotseling overleden aan hartstilstand

Acteur Cees Geel is dinsdagochtend plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie aan het ANP gemeld.

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Geel speelde vanaf begin jaren 90 in vele tientallen Nederlandse films en series. Grote bekendheid kreeg hij in 2004 dankzij de titelrol in de film Simon van regisseur Eddy Terstall, over de vriendschap tussen een heteroseksuele hasjdealer en een verlegen homoseksuele tandarts. Het leverde Geel een Gouden Kalf op. Voor zijn rol in de musical 3 Musketiers won de acteur in 2003 een Musical Award.

De acteur speelde vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam de rol van rechercheur Stan Vroom. De opnames van het laatste seizoen waren onlangs afgerond. Ook was Geel recent nog te zien in de ziekenhuisserie Dag & nacht.

ANP

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