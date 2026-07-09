Redactie
Redactie Entertainment 9 jul 2026
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Zangeres Bonnie Tyler (75) overleden

epa03706775 British singer Bonnie Tyler performs the song 'Believe in me' during the Grand Final of the 58th annual Eurovision Song Contest at the Malmo Arena, in Malmo, Sweden, 18 May 2013. Twenty-six finalists are competing in the grand final. EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT
ANP / EPA / Jessica Gow

Zangeres Bonnie Tyler is woensdagavond op 75-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en team bekendgemaakt in een verklaring op haar website. Tyler lag onlangs lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres overleed in een ziekenhuis in Portugal.

Bonnie Tyler brak door in de jaren tachtig met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van nummers als It’s a Heartache en Holding Out for a Hero, de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden, met het nummer Believe In Me, waarmee ze op de negentiende plaats eindigde.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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