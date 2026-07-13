Redactie
Redactie Entertainment 13 jul 2026
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Jurassic Park-acteur Sam Neill (78) onverwacht overleden

epa07912857 New Zealander actor Sam Neill poses for the media at the 52nd Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia before being awarded for his cinematographic trajectory, in Sitges near Barcelona, Spain, 11 October 2019. The film festival runs from 03 to 13 October. EPA/Susanna Saez
ANP / EPA / SUSANNA SAEZ

De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Hij stierf maandag op 78-jarige leeftijd in de Australische plaats Sydney, omringd door familie, zo maakten zijn nabestaanden bekend.

Neill, vooral bekend van meerdere Jurassic Park-films, worstelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid. Hij werd in 2022 gediagnosticeerd met bloedkanker, maar werd na verschillende behandelingen kankervrij verklaard.

Neill werd geboren in Noord-Ierland als zoon van een Engelse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader, en verhuisde in 1954 met zijn gezin naar Christchurch. Hij verwierf bekendheid dankzij de film Sleeping Dogs in 1977. Zijn grootste succes boekte hij met zijn rol als Dr. Alan Grant in Jurassic Park uit 1993. Die rol vertolkte hij later opnieuw in Jurassic Park III (2001) en Jurassic World Dominion (2022).

Neill was ook in verschillende series te zien. Zo vertolkte hij in de eerste twee seizoenen van Peaky Blinders de rol van majoor Chester Campbell.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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