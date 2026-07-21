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Acteur Martijn was net aan het vloggen toen sprinklers bij musical Moulin Rouge aangingen: ‘Iedereen zeiknat’

Een puinhoop, een regelrechte smeerboel. Dat kunnen we wel zeggen nadat sprinklers een voortijdig einde maakten aan de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht. We kunnen ons er nu ook een beetje een voorstelling van maken, want acteur Martijn Noort was net aan het vloggen toen de ‘waterramp’ zich voltrok.

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De sprinklers die het decor van de musical Moulin Rouge hebben vernield, hebben vrijdagavond bijna een half uur aangestaan. Dat meldde een woordvoerder van Stage Entertainment. De producent kon niet zeggen hoeveel water er in die periode precies is vrijgekomen: „Maar het leek alsof de moesson was aangebroken.”

Sprinklers Moulin Rouge deden onbedoeld hun werk

Wat er met acteurs de schermen van succesmusical Moulin Rouge gebeurde, kunnen we nu met eigen ogen zien. Martijn Noort, een van de acteurs in de show, begon net een video te maken toen de sprinklers in het Beatrix Theater hun onbedoelde werk gingen doen. Je ziet hem – vooral verbaasd – in de video hierboven. Behalve Noort zie je ook zijn collega April Darby. Lang is voor hen onduidelijk wat er nu toch aan de hand is, maar uiteindelijk natuurlijk wel. „Dit is niet normaal”, zegt Noort. „Allemaal water… mensen komen zeiknat naar beneden. Er kwam zóveel water naar beneden.”

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Negentien shows worden niet meer gespeeld

„We hebben uit alle macht geprobeerd de sprinklers uit te krijgen, maar door het technische defect lukte dat pas na zo’n 25 minuten”, legde een woordvoerder van Stage Entertainment later uit. Wat dat voor consequenties had, zie je ook in de vlog van Martijn Noort. Hij filmt weer kort na het moment dat hij te horen heeft gekregen dat Moulin Rouge noodgedwongen definitief stopt; en dat daarmee ook zijn rol als Christian ten einde komt.

In eerste instantie schrapte ‘Stage’ alleen de voorstelling van vrijdagavond. Maar zaterdag in de loop van de middag moest worden besloten dat de waterschade niet hersteld kon worden en de hele resterende speelreeks van Moulin Rouge werd gecanceld. Het ging vanaf dat moment om nog negentien shows. Er loopt een onderzoek naar de vraag waarom de sprinklerinstallatie is aangegaan.

De start van de nieuwe musical in het Beatrix Theater, & JULIET, komt medio september niet in gevaar.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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