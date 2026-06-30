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Van retreat-boerderij tot snackbar op Ibiza: dit zijn de spraakmakende singles van B&B Vol Liefde 2026

Nog even wachten en dan gaat het feest dat B&B Vol Liefde heet weer beginnen. Precies het stukje ontspanning waar we deze hete zomer wel aan toe zijn. Op 20 juli gaat het zesde seizoen van start en RTL kondigt nu de acht vrijgezellen van dit seizoen aan. En man, dat belooft nu al veel goeds.

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Acht vrijgezellen die op zoek gaan naar de liefde vanuit hun idyllische woonplaatsen. Vorige seizoenen kwamen de mooiste bestemmingen voorbij, maar dit seizoen haalt nog meer uit de kast: Ibiza, Bonaire, Aruba, Frankrijk en vooral nog veel meer Spanje.

Dit zijn de acht vrijgezellen van B&B Vol Liefde seizoen 6

Laten we er even doorheen lopen, want dit zijn stuk voor stuk parels die voor goede tv gaan zorgen.

Caroline

In het Spaanse Estepona runt Caroline een fijne ‘casita’, in het oord dat door Nederlandse vakantiegangers erg geliefd is. Daar aan de Costa del Sol is Caronline het zonnetje in huis, maar krijgt ze ook regelmatig bezoek van haar drie dochters.

Op het wensenlijstje? Een man die niet rookt (erg belangrijk), sportief is, verzorgd is en net zo dol is op honden als zijzelf.

Eline

Tijdens de coronaperiode trok Eline naar Aruba en ze kwam nooit meer terug. Hoewel ze Nederland niet mist, mist ze nu wel een wederhelft in haar leven. Na ruim negen jaar single te zijn geweest, is het tijd voor de volgende stap.

Op het eiland toverde ze een huis al om in een ruime B&B met vier slaapkamers. Nu nog ‘een avontuurlijke, oprechte en warme man’, zoals ze zelf wenst.

Fred

Iets verderop van Eline vind je Fred, die lekker vertoeft op Bonaire. Hij woont er al jaren en runt er drie gastverblijven. Naast de liefde voor het eiland, houdt Fred ook van kip. Ja, echt. Drie keer per week staat hij met zijn foodtruck Koninklijke Kip Tukkie bij de lokale supermarkt, waar hij zijn zelfgerookte kip verkoopt.

Fred hoopt door zijn deelname aan B&B Vol Liefde 2026 in contact te komen met een gezellige, flamboyante vrouw die nog lekker jong is van geest.

Iris

Van de kipkar op Bonaire terug naar Spanje, waar Iris iets héél anders runt: een ‘soulfarm’ (zoals ze het zelf noemt) waar retreats plaatsvinden. En naast moeder van vier zoons, is Iris ook nog salsadanseres en kunstenares. Met een man wil Iris lachen, dansen en het leven vieren. Dus wij zijn erg benieuwd of ze déze man vindt tijdens haar B&B Vol Liefde-avontuur.

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Nisha Tara

Het Franse leven van Nisha Tara speelt zich af in het groene Lot-et-Garonne. Daar runt ze meerdere gastenverblijven. En niet zomaar verblijven, maar een plek waar gasten helemaal tot zichzelf kunnen komen. Net als Iris, host ze ook retreats. Maar het liefst zou ze dat samen doen, dus hoopt Nisha Tara een een open-minded vrouw te vinden die met haar de liefde aangaat.

Paul

Geen Jean-Paul, maar gewoon Paul dit seizoen. Samen met zijn vrouw verhuisde Paul in 2021 naar Spanje om samen een B&B te beginnen. Iets boven Lloret de Mar openden zij de deuren van hun gastenverblijf. Maar na een kort ziektebed, kwam de vrouw van Paul in 2024 te overlijden. Sindsdien maakt Paul in zijn eentje hun gezamenlijke droom waar.

Helemaal alleen is hij niet, want hij heeft veel bezoek van vrienden en zijn dochters, die ook in Spanje wonen.

Thomas

Thomas woont zelf in Valencia, maar heeft een B&B in Dénia. Die plek verhuurt hij, maar hij vlucht er zelf stiekem ook naartoe als hij de drukte van de stad even zat is. Via B&B Vol Liefde hoopt Thomas een gezellige, sportieve en zelfstandige vrouw te vindenmet wie hij kan lachen, nieuwe plekken kan ontdekken en een gezin kan stichten.

Timothy

Timothy leeft het goede leven op Ibiza. Daar runt hij een snackbar, kroeg, heeft hij meerdere foodtrucks en bouwt hij aan zijn eigen kaviaarmerk. We horen je denken: geen B&B? Nou, die is hij as we speak aan het optuigen.

De gepassioneerde ondernemer is ruim een jaar vrijgezel en helemaal klaar voor een nieuwe liefde. Via zijn deelname hoopt Timothy een eerlijke en zelfstandige man te ontmoeten. Eentje die zijn tempo een beetje kan bijhouden.

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