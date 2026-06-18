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Rafael van der Vaart biedt excuses aan na opmerking over Japanners: ‘Was niet racistisch bedoeld’

Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden voor een ‘grap’ die hij maakte na het WK-duel van Nederland met Japan. De voormalig profvoetballer laat weten dat zijn opmerking over het uiterlijk van de Japanse voetballers niet racistisch bedoeld was.

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Van der Vaart zat zondag in de uitzending van de NOS om Nederland-Japan te analyseren. Hij besprak onder andere de tweede goal van Japan, waarbij Micky van de Ven niet meerende met Koki Ogawa, wiens kopbal uiteindelijk in het doel belandde.

Boven dit artikel zie je commentaar van Telegraaf-journalist Valentijn Driessen over de wedstrijd tegen Japan.

Rafael van der Vaart over opmerking over Japanners: ‘Grapje’

Toen presentator Sjoerd van Ramshorst suggereerde dat Van de Ven misschien niet wist welke man hij moest oppakken, maakte Van der Vaart een pijnlijke opmerking. „Ze lijken wel op elkaar natuurlijk, dus misschien dacht Van de Ven dat. Na een korte stilte voegde hij eraan toe: „Dat was een grapje. Ik durf bijna niets meer te zeggen.”

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Zijn ‘grapje’ bleef niet onopgemerkt en werd zelfs in het buitenland opgepikt. Aan The Athletic laat Van der Vaart nu weten dat hij spijt heeft van zijn opmerking. „Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling.”

‘Respect voor iedereen’

Van der Vaart benadrukt dat hij nooit de intentie had om mensen ‘te beledigen, discrimineren of pijn te doen.’ Ook zegt hij tegen iedere vorm van racisme te zijn en respect te hebben voor mensen van elke afkomst en achtergrond.

„Ik neem de reacties ​​serieus en begrijp dat woorden verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom vind ik het belangrijk om te verduidelijken dat er geen racistische of discriminerende bedoeling achter mijn uitspraak zat. Ik hoop dat deze uitleg meer duidelijkheid schept over mijn intenties en de context waarin de opmerking is gemaakt”, aldus Van der Vaart.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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