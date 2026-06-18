Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WK-optreden van Orgel Joke kan tóch doorgaan: herstel na val verloopt goed

Orgel Joke (76) had onlangs flinke pech: kort nadat ze door de FIFA werd benaderd voor een mogelijk optreden tijdens het WK-voetbal, maakte ze een lelijke val van haar balkon. Hierdoor leek het alsof het optreden tijdens het WK aan haar voorbij zou gaan, maar inmiddels is er positief nieuws te melden.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In RTL Boulevard was namelijk gisteren te zien dat Joke een bezoekje bracht aan haar fysiotherapeut en die had goed nieuws voor de internetsensatie.

Orgel Joke maakte lelijke val op balkon

In de Coen & Sander Show op radiozender Joe vertelde Joke vorige week nog dat er een grote kans was dat haar WK-droom niet door zou gaan. „Twee dagen geleden ben ik uitgegleden op mijn balkon. Daarbij ben ik tegen een bloempot aangekomen”, zo legde ze uit. „Mijn arm zit nu in een mitella en een drukverband. Ik heb een klein breukje in de radius, ter hoogte van mijn elleboog.”

„Volgende week mag het verband eraf. Dan is het afwachten hoeveel pijn ik nog heb en of ik mijn arm weer een beetje kan strekken, zodat ik piano en orgel kan spelen”, vertelde de muzikant vorige week.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Goed nieuws van fysiotherapeut

In RTL Boulevard vertelde Joke gisteren al dat ze het positief inzag. „Ik heb geen last van mijn vingers”, zo legde ze uit. Haar fysiotherapeut heeft er ook een goed gevoel bij en denkt dat een eventueel optreden zeker moet lukken. „Daar ben ik super blij om”, zo reageert Joke enthousiast. „Te gek!”

Playlist Orgel Joke tijdens WK

De voorbereidingen voor het eventuele optreden zijn al in volle gang. Zo heeft Joke al een playlist klaarstaan. „We gaan in ieder geval Hollandse muziek spelen. Daarnaast denk ik aan nummers als Sweet Caroline en misschien ook Narcotic. Maar daar moet ik nog even met mijn zoon naar kijken. Hij kan me helpen uitzoeken welke nummers daar het beste in de smaak vallen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties