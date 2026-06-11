Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Orgel Joke (76) loopt breukje op bij val op balkon: ‘En bijna een deel van mijn oor afgescheurd’

Arme Orgel Joke. De 76-jarige muzikante heeft een flinke smakker gemaakt op haar balkon. Dat net nu de Vlaardingse is uitgenodigd om op te treden in de Verenigde Staten, tijdens het WK voetbal. Gaat zij dat nog wel halen?

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Orgel Joke – die morgen 77 kaarsjes mag uitblazen – vertelde vanmorgen in de Coen & Sander Show op radiozender Joe over haar val op het balkon. Metro schreef enkele jaren geleden ook over een ander pechgeval van Joke Meijer, wat haar echte naam is. Zij belandde toen in het ziekenhuis met een zeldzame stollingsstoornis.

Orgel Joke heeft een breukje ter hoogte van haar elleboog

Orgel Joke, die je in de video boven dit artikel kunt horen: „Twee dagen geleden ben ik uitgegleden op mijn balkon. Daarbij ben ik tegen een bloempot aangekomen. Mijn arm zit nu in een mitella en een drukverband. Ik heb een klein breukje in de radius, ter hoogte van mijn elleboog. Volgende week mag het verband eraf. Dan is het afwachten hoeveel pijn ik nog heb en of ik mijn arm weer een beetje kan strekken, zodat ik piano en orgel kan spelen.”

De organist heeft ook nog een ‘jaap’ in haar oor: „Het bovenste gedeelte van mijn oor was bijna afgescheurd, dus daar hebben ze een hechting in gezet. Met mijn gehoor is gelukkig niets aan de hand.”

Orgel Joke maakte dit voorjaar met Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig een speciaal verjaardagslied voor het 140-jarige Verkade. Momenteel heeft zij met Martijn Fischer een lied in verband met het WK voetbal, Oranje zijn we allemaal.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joke Meijer gevraagd om voor wedstrijd Oranje op te treden

De valpartij overkomt Orgel Joke net nu zij door voetbalbond FIFA is gevraagd om tijdens het WK voetbal op te treden voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Oranje moet dan wel de poulefase ‘overleven’. Orgel Joke zou dan tijdens de knock-outfase haar instrument mogen bespelen.

„Dit had natuurlijk uw internationale doorbraak kunnen zijn. Nu bent u afhankelijk van uw medische situatie door zo’n ongelukkige val tegen een bloempot”, leggen radiomannen Coen en Sander aan Joke voor. Orgel Joke: „Ja, dat is heel vervelend. Maar laten we hopen dat alles goed komt. Eerst moeten we afwachten of we door zijn, maar daar gaan we wel vanuit. We blijven positief. Deze week kan ik niet oefenen. Ik moet mijn arm nog een week rust geven. Woensdag gaat het drukverband eraf en dan mag ik voorzichtig proberen mijn arm weer te strekken en te bewegen.”

Heeft ze haar playlist al klaar voor als het optreden inderdaad doorgaat? „We gaan in ieder geval Hollandse muziek spelen. Daarnaast denk ik aan nummers als Sweet Caroline en misschien ook Narcotic.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties