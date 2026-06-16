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Journalist Jan Uriot over show Thijs Römer (47) in het theater: ‘Hoe moet dat voor slachtoffers zijn?’

Thijs Römer heeft een theatervoorstelling gemaakt waarin hij reflecteert op de afgelopen jaren. Die speelden zich deels in de gevangenis af. Telegraaf-journalist Jan Uriot vraagt zich af of zo’n show nou wel zo handig is en denkt daarbij aan de slachtoffers van Römer.

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Thijs Römer werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes, die fan van hem waren. Zij waren toen 14, 15 en 16 jaar. De acteur kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur en moest Römer 13.600 euro schadevergoeding betalen.

Thijs Römer voor 150 mensen in het theater

De theatershow van Thijs Römer over zichzelf, werd gisteren bekendgemaakt door zijn oom Paul Römer in het Mediaforum van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Römer vertelde dat hij dit weekend in Schram Studio’s bij de voorstelling Een vorm van eenzaamheid was, gespeeld door zijn neef Thijs. „Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren.” Zijn oom noemde de voorstellingen „een kwetsbaar moment”. „Het zijn zijn eerste stappen weer terug op het toneel en in de openbaarheid.” Volgens Paul Römer hebben zo’n 150 mensen naar de voorstelling gekeken.

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‘Römer verdient een tweede kans, maar…’

In de Telegraaf-podcast Strikt Privé gingen Jan Uriot en Jordi Versteegden vandaag in op de terugkeer van Thijs Römer. „Tweede kansen mag iedereen krijgen, dat is buiten kijf”, vindt Uriot. Hij zegt echter ook: „Om nou je hele theaterprogramma op te hangen aan wat er allemaal gepasseerd is, dat vind ik dan weer niks. Dat ie in een bestaand toneelstuk gaat spelen, dat hij daar een rol in heeft, prima. Nu gaat hij dat hele verhaal weer zitten oplepelen. Zou ik niet doen.”

Uriot vindt dat Thijs Römer „nou ook weer niet achter de kassa van Albert Heijn hoeft te gaan zitten”. Jordi Versteegden: „Maar hoe moet het voor de slachtoffers zijn?” Uriot: „Dat moet heel vreemd overkomen bij die mensen. En voor het publiek ook. Dan denk ik: gaat Nederland nou massaal naar deze voorstelling toe? Ik moet het nog zien.” Zou hij zelf een kaartje kopen? „Nee, ik ben er helemaal niet nieuwsgierig naar. Ik zit helemaal niet te wachten op een jammerverhaal van meneer Römer.”

Zou jij een kaartje kopen voor een theatervoorstelling van Thijs Römer over de tijd die achter hem ligt? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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